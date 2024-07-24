В Молдавии зарегистрировали новую вспышку свиной чумы

«Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов информирует граждан о выявлении вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на коммерческой ферме Сынжерейского района. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в регионе утвердила план комплексных мероприятий по борьбе со вспышкой, проводятся ликвидационные мероприятия с привлечением всех структур района и специалистов», — сообщается на сайте агентства.
ANSA отмечает, что в районе установлена зона карантина и наблюдения, чтобы предотвратить распространение заболевания.
С начала 2024 года ANSA зарегистрировала в республике 13 случаев чумы, из них семь — среди домашних свиней и шесть — среди диких кабанов. В общей сложности 970 домашних свиней и шесть диких кабанов были уничтожены.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.