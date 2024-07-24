Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На восстановление пострадавших от урагана лесов уйдет 2 года

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Для полного восстановления лесных угодий, пострадавших от урагана, понадобится два года, сообщает официальный Telegram-канал Гомельского облисполкома.

Источник: Минлесхоз Беларуси

В среду, 24 июля, в Светлогорске состоялось совещание с участием управляющего делами президента Юрия Назарова, которое было посвящено ликвидации последствий непогоды.

«Для полного восстановления лесов на территориях, пострадавших от стихии, потребуется около двух лет».

говорится в сообщении.

Там также отмечается, что данные сроки обусловлены технологией посадки нового леса.

Назаров также коснулся темы обеспечения техники безопасности при разработке ветровалов. По его словам, в этой части лишних требований контроля не бывает.

Он уточнил, что объемы работ большие, поэтому вопросам охраны труда и техники безопасности при проведении санитарных рубок должно быть уделено первостепенное значение.

Ранее в Министерстве лесного хозяйства Беларуси сообщали, что специалистам ведомства в Гомельской и Могилевской областях предстоит разработать около 2,4 миллиона кубических метров древесины на ветровалах, что составляет около 10−12% от объема годовой рубки по стране.

Непогода на Гомельщине

Сильные ливни со шквалистым ветром, скорость которого местами достигала 29 метров в секунду, прошли по территории Гомельской области неделю назад — 14 июля.

Из-за урагана упало много деревьев, в том числе на линии электропередачи, из-за чего во многих населенных пунктах пропало электроснабжение. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Мозырском, Речицком и Гомельском районах, где были массовые отключения электричества, в результате чего прекратилась подача воды.

В связи с произошедшим в области был введен режим чрезвычайной ситуации, начал работать штаб по ликвидации последствий урагана. Свою работу штаб будет продолжать до тех пор, пока в последний дом не будет подан свет. Вопрос ликвидации последствий стихии на Гомельщине остается на постоянном контроле главы государства.

экология