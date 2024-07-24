На восстановление пострадавших от урагана лесов уйдет 2 года

В среду, 24 июля, в Светлогорске состоялось совещание с участием управляющего делами президента Юрия Назарова, которое было посвящено ликвидации последствий непогоды.
«Для полного восстановления лесов на территориях, пострадавших от стихии, потребуется около двух лет».
Там также отмечается, что данные сроки обусловлены технологией посадки нового леса.
Назаров также коснулся темы обеспечения техники безопасности при разработке ветровалов. По его словам, в этой части лишних требований контроля не бывает.
Он уточнил, что объемы работ большие, поэтому вопросам охраны труда и техники безопасности при проведении санитарных рубок должно быть уделено первостепенное значение.
Ранее в Министерстве лесного хозяйства Беларуси сообщали, что специалистам ведомства в Гомельской и Могилевской областях предстоит разработать около 2,4 миллиона кубических метров древесины на ветровалах, что составляет около 10−12% от объема годовой рубки по стране.
Непогода на Гомельщине
Сильные ливни со шквалистым ветром, скорость которого местами достигала 29 метров в секунду, прошли по территории Гомельской области неделю назад — 14 июля.
Из-за урагана упало много деревьев, в том числе на линии электропередачи, из-за чего во многих населенных пунктах пропало электроснабжение. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Мозырском, Речицком и Гомельском районах, где были массовые отключения электричества, в результате чего прекратилась подача воды.
В связи с произошедшим в области был введен режим чрезвычайной ситуации, начал работать штаб по ликвидации последствий урагана. Свою работу штаб будет продолжать до тех пор, пока в последний дом не будет подан свет. Вопрос ликвидации последствий стихии на Гомельщине остается на постоянном контроле главы государства.