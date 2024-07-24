На восстановление пострадавших от урагана лесов уйдет 2 года

В связи с произошедшим в области был введен режим чрезвычайной ситуации, начал работать штаб по ликвидации последствий урагана. Свою работу штаб будет продолжать до тех пор, пока в последний дом не будет подан свет. Вопрос ликвидации последствий стихии на Гомельщине остается на постоянном контроле главы государства.