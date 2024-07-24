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В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили двух участников спецоперации — ефрейтора Андрея Черника и гвардии рядового Петра Аникина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Андрей Николаевич Черник погиб в бою на Донецком направлении… Петр Александрович Аникин погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении. Мы всегда будем помнить наших героев!» — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Андрей Черник родился и вырос на Донбассе, там выучился на сварщика в профтехучилище и работал, пока в 2019 году не решил встать на защиту родной земли. Воевал в составе подразделений Народной милиции ДНР, позже в рядах Вооруженных сил России.

«Он был большим патриотом своей Родины, воевал грамотно, пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев, неоднократно был награжден за мужество и доблесть, проявленные в боях», — рассказал о бойце глава города.

Петр Аникин уроженец села Поворотного под Севастополем. Окончил 9 классов школы № 27, а потом Севастопольское высшее профтехучилище средств связи и информационных технологий, став в 2013 году оператором информационно-коммуникационных сетей. Любил рисовать, с детства увлекался 3D-графикой, мечтал создавать компьютерные игры.

Службу по призыву он проходил в одной из частей Воздушно-Космических Сил РФ. В зону СВО попал в рамках частичной мобилизации в 2022 году.

«Будучи отличным специалистом, Петр Александрович в совершенстве освоил навыки управления беспилотными летательными аппаратами, грамотно и инициативно выполнял поставленные командованием задачи, пользовался заслуженным авторитетом в подразделении, награжден государственными и ведомственными наградами».

рассказал Развожаев