В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

«Андрей Николаевич Черник погиб в бою на Донецком направлении… Петр Александрович Аникин погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении. Мы всегда будем помнить наших героев!» — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Андрей Черник родился и вырос на Донбассе, там выучился на сварщика в профтехучилище и работал, пока в 2019 году не решил встать на защиту родной земли. Воевал в составе подразделений Народной милиции ДНР, позже в рядах Вооруженных сил России.
«Он был большим патриотом своей Родины, воевал грамотно, пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев, неоднократно был награжден за мужество и доблесть, проявленные в боях», — рассказал о бойце глава города.
Петр Аникин уроженец села Поворотного под Севастополем. Окончил 9 классов школы № 27, а потом Севастопольское высшее профтехучилище средств связи и информационных технологий, став в 2013 году оператором информационно-коммуникационных сетей. Любил рисовать, с детства увлекался 3D-графикой, мечтал создавать компьютерные игры.
Службу по призыву он проходил в одной из частей Воздушно-Космических Сил РФ. В зону СВО попал в рамках частичной мобилизации в 2022 году.
«Будучи отличным специалистом, Петр Александрович в совершенстве освоил навыки управления беспилотными летательными аппаратами, грамотно и инициативно выполнял поставленные командованием задачи, пользовался заслуженным авторитетом в подразделении, награжден государственными и ведомственными наградами».