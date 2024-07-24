Аксенов назвал три самых грязных города Крыма

«С точки зрения организации уборки проблемными остаются Феодосия, Евпатория, Ялта. Требуют внимания Красноперекопск, Джанкой и Саки», — констатировал он.
Глава Крыма подчеркнул, что к уборке в населенных пунктах могут привлекаться добросовестные частные компании за разумные деньги, и поручил до 1 сентября составить реестр таких компаний для всех муниципалитетов.
«Также поручил инициировать проверку в отношении всех частных подрядчиков, которые прекратили обслуживание до окончания контракта. Такие нарушители не должны работать в республике. Это же касается и организации работы по вывозу отходов. Предприятие “Крымэкоресурсы” необходимо обеспечить дополнительным количеством спецтехники», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также в рамках совещания он поручил оптимизировать кратность уборки улиц в Керчи для экономии средств городского бюджета, демонтировать 51 недострой во дворах керченских многоэтажек, продолжить в городе работу по ямочному ремонту дорог и искать варианты обновления или ремонта подвижного состава общественного транспорта, чтобы избежать несоблюдения расписания движения. Кроме того, Аксенов распорядился унифицировать тарифы керченских управляющих компаний, предварительно согласовав их с жителями многоквартирных домов.
Глава Крыма ранее анонсировал внедрение опыта Симферополя по уборке мусора в других муниципалитетах. Благодаря оптимизации этой работы за месяц крымская столица сэкономила больше четырех миллионов рублей.
Аксенов уже указывал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории. В 2021 году самым грязным городом Крыма Аксенов называл Бахчисарай.