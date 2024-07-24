Волейболистка, велогонщица и борец — кто из петербуржцев участвует в Олимпиаде-2024

В 2003-м семья вернулась в Санкт-Петербург: отец подписал контракт со «Спартаком», а мама занималась дочкой. Юную Катю с детских лет привлекали к спорту: начали со спортивной гимнастики, потом был гандбол и баскетбол, но Антропова-младшая влюбилась в волейбол и быстро в нем преуспела: на девушку стали обращаться внимание клубы Суперлиги, а также сборная уже в 15 лет. Когда ей предложили стажировку в «Сассуоло», она сразу согласилась. В Италии Екатерина с 2018 года, и за эти пять лет она почти не была в России.