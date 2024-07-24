Волейболистка, велогонщица и борец — кто из петербуржцев участвует в Олимпиаде-2024

Они будут тридцать третьими по счету. Сборная России на Олимпиаде-2024 не выступит. Не будет и «нейтральных спортсменов из России» под флагом Олимпийского комитета России, как в Пекине-2022.
Но выступят 15 спортсменов с российским паспортом, которые получили нейтральный статус, а также те, кто представляют другие страны. Среди последних трое петербуржцев — волейболистка Екатерина Антропова, шоссейная и трековая велогонщица Ольга Забелинская и борец греко-римского стиля Александр Комаров.
Волейболистка Екатерина Антропова родилась в Исландии — в небольшом городе Акюрейри на севере острова. Ее родители тоже были спортсменами: мама — Ольга Антропова — играла в гандбол, отец Михаил был баскетболистом. Ему предложили контракт в местном «Тиндастолля», и он приехал в Исландию на пару сезонов. Там и родилась Екатерина.
В 2003-м семья вернулась в Санкт-Петербург: отец подписал контракт со «Спартаком», а мама занималась дочкой. Юную Катю с детских лет привлекали к спорту: начали со спортивной гимнастики, потом был гандбол и баскетбол, но Антропова-младшая влюбилась в волейбол и быстро в нем преуспела: на девушку стали обращаться внимание клубы Суперлиги, а также сборная уже в 15 лет. Когда ей предложили стажировку в «Сассуоло», она сразу согласилась. В Италии Екатерина с 2018 года, и за эти пять лет она почти не была в России.
Профессиональная карьера Антроповой стартовала уже на Апеннинах: сначала была «Сассуоло», потом — «Савино Дель Бене». В Италии девушку не воспринимали как легионера, претензии возникали только у Международной федерации волейбола при попытке заявить Екатерину на еврокубковые турниры.
Сама Антропова признается, что, прожив в России 15 лет, чувствует себя русской, но на спортивном уровне считает себя итальянкой, потому что большую часть волейбольных навыков приобрела в Италии. В будущем она видит себя только в сборной Италии. Добавим, что летом 2023 года она сменила спортивное гражданство на итальянское, а совсем недавно дебютировала за сборную страны на чемпионате Европы.
Ольга Забеленские родилась в Ленинграде в 1980 году. Велогонщица —внебрачная дочь Сергея Сухорученкова, который через несколько месяцев после ее рождения стал олимпийским чемпионом в велоспорте на московской Олимпиаде 1980 года. Спортсменка росла без отца и познакомилась с ним только в 16 лет.
В раннем детстве занималась горными лыжами, в велоспорт пришла в 10 лет. Еще в роддоме Ольге поставили диагноз «неоперабельный порок сердца», поэтому ради тренировок она преодолевала сопротивление врачей.
В июле 2018-го Забелинская получила узбекистанское гражданство и право выступать за эту страну. Владеет несколькими европейскими языками. С 2011 года живет с семьей на Кипре.
Российский и сербский борец греко-римского стиля, чемпион Европы 2024 года, призер чемпионатов Европы, мастер спорта России международного класса Александр Комаров родился в 1999 году в Санкт-Петербурге. Информации о спортсмене мало: в 2015-м стал чемпионом мира и Европы среди кадетов, в 2016-м повторил результат, в 2017-м и 2018-м становился чемпионом мира и Европы среди юниоров. В 2019-м стал чемпионом России, а также завоевал бронзу на чемпионате Европы.
Сербию представляет с 2024 года. В апреле на Европейском квалификационном турнире в Баку ему удалось завоевать лицензию для своей страны на Олимпиаду в Париже в весовой категории до 87 кг.