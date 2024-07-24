В Петербурге планируют возродить «балаганы»

По заявлению идеолога проекта «балаганы» — это ярмарочная история, с участием уличных театров, длиною в три-шесть месяцев в году. «Это действительно исторически признанное жителями страны мероприятие. Это как маленькие праздники выходного дня. Нужно понимание, каким критериям балаган должен удовлетворять, какие требования нужны для организаторов. И уже их обсудить», — рассказал председатель профильной комиссии ЗакСа по инвестициям Дмитрий Панов.