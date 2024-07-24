Задержанного в Турции подрывника машины офицера Минобороны РФ арестовали заочно

В МВД Турции сообщили о задержании подозреваемого в подрыве машины военного в Москве. После взрыва авто Евгений Серебряков тут же вылетел в турецкий Бодрум, где его и задержали благодаря помощи турецкой разведки. Возбуждено уголовное дело. Серебрякова обвиняют по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, а также о незаконном приобретении и хранении оружия.