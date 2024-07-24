Глава Военно-строительной компании задержан по подозрению в злоупотреблении с гособоронзаказом

Изначально уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве 12 июля 2023 года о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В нем речь шла о хищении средств Минобороны в рамках исполнения госконтракта от 9 августа 2019 года о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которым до перехода в 2021 году в ВСК руководил Андрей Белков. Для исполнения контракта, оцениваемого в 121 млн руб., Белков привлек свою знакомую Елену Ляхович, которая числилась гендиректором ООО «Стройхимпроект», занималась бизнесом и воспитывала четверых детей. Для компании Ляхович это была непрофильная работа, но она взялась за нее по просьбе Белкова.