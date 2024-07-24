Глава Военно-строительной компании задержан по подозрению в злоупотреблении с гособоронзаказом

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, 46-летний Андрей Белков был приглашен для проведения следственных действий в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Ранее глава ВСК уже давал пояснения следователям, однако на этот раз его допросили в качестве подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК РФ), после чего задержали на двое суток. Как ожидается, уже в четверг следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для подозреваемого меры пресечения.
Претензии следствия напрямую не связаны с деятельностью Белкова в ВСК.
Изначально уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве 12 июля 2023 года о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В нем речь шла о хищении средств Минобороны в рамках исполнения госконтракта от 9 августа 2019 года о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которым до перехода в 2021 году в ВСК руководил Андрей Белков. Для исполнения контракта, оцениваемого в 121 млн руб., Белков привлек свою знакомую Елену Ляхович, которая числилась гендиректором ООО «Стройхимпроект», занималась бизнесом и воспитывала четверых детей. Для компании Ляхович это была непрофильная работа, но она взялась за нее по просьбе Белкова.
Как утверждают источники «Ъ», по просьбе Белкова Елена Ляхович подыскала возможного поставщика томографа — дилера крупнейшей немецкой компании, которая из-за санкций несколько лет назад была вынуждена уйти с российского рынка. При этом якобы имелись и другие варианты томографов, однако заказчика устраивала только первая компания. Дилер был готов поставить аппарат за 114 млн руб. Однако из-за санкций поставить его напрямую в учреждение Минобороны не представлялось возможным — компания попросту расторгла бы сделку.
Тогда руководитель ГВСУ по спецобъектам, по мнению спецслужб, провернул с помощью Ляхович нехитрую комбинацию.
Договор был заключен не со «Стройхимпроектом», а с аффилированным с ним ООО «Партнер Плюс», где учредителем была сама Ляхович, а руководителем — ее доверенное лицо. Затем, по версии следствия, был разыгран спектакль с якобы проведенным тендером на закупку аппаратуры ГВСУ по спецобъектам, где все роли были заранее распределены, а победитель известен. По фиктивным документам подставной руководитель «Партнер Плюс» получил всю причитающуюся по контракту сумму (121 млн руб.), из которой часть передал участникам преступной группы, а другую часть компании—дилеру за то, что они закрыли глаза на предоставление «санкционного» товара военному ведомству.
Реальная стоимость аппарата, как следовало из составленного махинаторами фиктивного договора, якобы составляла всего 76 млн руб.
В данных действиях Елены Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько следствие и усмотрело мошенничество. В начале октября прошлого года их задержали. Следователи просили суд отправить финансиста в СИЗО, а многодетную мать — под домашний арест. Однако Тверской райсуд посчитал возможным оставить дома под запретом на общение и перемещение обоих фигурантов. Прокуратура пыталась ужесточить через Мосгорсуд меру пресечения для бухгалтера, однако безуспешно, поскольку никаких нарушений домашнего ареста обнаружено не было. Между тем супруг Елены Ляхович и ее друзья пытались перевести ее под залог, предлагая 25 млн руб. Особо отмечалось, что дети «испытывают сильную психологическую привязанность к матери, нуждаются в постоянном общении с ней и совместных прогулках».
Однако на фоне совершенных матерью нарушений эффект оказался обратным, и она оказалась в камере. Впрочем, ненадолго — ей вскоре снова смягчили меру до домашнего ареста.
Поскольку в действиях Белкова пока не усматривается корыстный умысел, а нарушения и махинации касались все-таки поставки томографа, то он проходит по отдельно возбужденному в ГСУ ГУ МВД по Москве уголовному делу о злоупотреблениях по госконтракту. Следствие собирается ходатайствовать об аресте подозреваемого, но для кавалера ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени суд может ограничиться более мягкой мерой пресечения.
Впрочем, это дело может оказаться не единственным. Руководимая им ВСК выполняет широчайший спектр работ от возведения арсеналов, баз, полигонов, аэродромов и штабов до строительства жилых домов и объектов социальной сферы. При этом деятельность ВСК контролировалась бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым, который недавно стал фигурантом громкого расследования о коррупции. В связи с этим работа Андрея Белкова изучается буквально под микроскопом следователями не только полиции, но и других ведомств.
По некоторым данным, идет тщательная проверка как заключенных во время его руководства ВСК контрактов и контроля за их исполнением, так и личных заработков чиновника, его неслужебных связей
Стоит отметить, что ВСК была создана президентским указом в 2019 году, а в ее наблюдательный совет по распоряжению правительства вошли тогдашние министр обороны Сергей Шойгу и его первый зам Руслан Цаликов, глава Минстроя и ЖКХ, а также высшие лица из Минфина, Минэкономразвития, экспертного управления президента РФ и председатель Промсвязьбанка. При этом систему управления ВСК от Минобороны возглавляют департамент строительства и ФКУ «Управление заказчика капитального строительства».
На данный момент Андрей Белков, по предварительным данным, еще не уволен, а числится отстраненным от должности. Неизвестна и позиция задержанного относительно признания своей вины. Между тем защита других фигурантов расследования махинации о поставке томографа от комментариев воздерживается.