ФНС заблокировала счета Глюкозы после скандального концерта в Красноярске

«Не могу я молчать, решил высказаться, потому что сегодня мне позвонило огромное количество людей, которые задают один и тот же вопрос, почему я не запрещу петь ей мои песни. Речь идет о Наталье Ионовой, которая ранее пользовалась псевдонимом Глюк’oZа. Сейчас мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк’oZа, настоящей Глюк’oZой, которая была создана мной. Она была всего лишь актрисой приглашенной. Поэтому ее время вышло в коллективе и ее попросили уйти», — сказал Фадеев.