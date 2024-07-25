«Ъ»: в Москве задержали главу Военно-строительной компании Белкова

По версии следствия, Белков в бытность руководителем «Главного военно-строительного управления по спецобъектам» был причастен к закупке томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте. Томограф купили по завышенной цене. Это произошло в 2019 году.