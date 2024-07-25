Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Манюня: Приключения в Москве» 6+
Режиссер: Денис Гуляр. В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев.
В основе сюжета — история о летнем путешествии Манюни и ее друзей в Москву в 1981 году. Девочка давно мечтала побывать на концерте своей любимой группы «Земляне», но она и представить не могла, какие невероятные события и неожиданные знакомства ждут их на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и в парках столицы.
С 25 июля на START.
«В потоке трех стихий» 12+
Режиссер: Ирина Гобозашвили. В ролях: Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Валентина Светлова, Мария Сычева, Полина Ларина, Марсель Бакаев.
Влад Фокин — спортсмен по прыжкам в воду, переживающий карьерный кризис. Он получает неожиданное предложение: ему предстоит втереться в доверие к группе клифф-дайверов, подозреваемых в череде ограблений. Но каким образом эта банда связана с бывшим лучшим другом главного героя, отношения с которым были разрушены шесть лет назад? Новые впечатления, жажда риска и экстремальные высоты поглотят Влада с головой. Удастся ли ему справиться с напряжением и «выйти сухим из воды»?
С 25 июля в прокате.
«Она танцует» 16+
Режиссер: Оксана Дегтярева. В ролях: Анастасия Волынская, Антон Рогачев, Ростислав Бершауэр, Евгений Сыркин, Наиль Абдрахманов, Марина Игнатова, Александр Цыбульский.
Для Ольги танец — не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми. На протяжении почти двух десятилетий в ее жизни появляется несколько мужчин, каждый из которых становится ее мужем, возлюбленным и партнером по танцу. Но все ее попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу. Пока она наконец не встречает человека, никак не связанного с ее миром, но ради которого она готова сделать свой самый важный выбор.
С 25 июля в прокате.
«Пушкин. Сны после жизни» 12+
Режиссер: Иван Василёв. В ролях: Николай Чевычелов, Дарья Макарова, Галина Гармаш, Игорь Цыганков, Артем Хорошилов, Алексей Орлов, Сергей Белорыбкин, Дмитрий Догудовский.
Премьера балета приурочена сразу к двум юбилеям — 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и 90-летию со дня рождения хореографа Наталии Касаткиной.
Эта постановка — обновленный вариант балета «Пушкин. Размышления о поэте». Его Владимир Василёв с супругой Наталией Касаткиной ставили в 1979 году. Новый балет получился совершенно не похожим на биографическое исследование. Это живой, эмоциональный взгляд на жизнь удивительного человека, в котором непостижимым образом слились российская и африканская кровь, спокойная мудрость и вспыльчивое безумство, нежнейшая любовь к жене и многочисленные увлечения.
25 июля, 19:00, Большой театр, Новая сцена.
«Ромео и Джульетта» 16+
Режиссер: Валентин Грищенко. В ролях: Надежда Иванова, Александр Тарасов, Евгений Ермаков, Артем Минаков, Максим Маринин.
«Летние балетные сезоны» на сцене РАМТ продолжаются. На этот раз свои спектакли представит Русский классический театр балета. В постановке сохранены дух великой музыки Сергея Прокофьева и сюжетные линии трагедии Шекспира, возвышающие любовь над непримиримой враждой. На сцене классический танец и пронзительная история двух влюбленных сердец — от улыбки до отчаяния, от лютой злобы до вечной любви. Спектакль идет в сопровождении оркестра.
27 июля, 19:00, РАМТ.
«Вишневый сад» 16+
Режиссер: Андрей Кончаловский. В ролях: Юлия Высоцкая, Наталия Вдовина, Алексей Гришин, Елена Валюшкина, Владимир Горюшин, Антон Аносов.
«Вишневый сад» в постановке Андрея Кончаловского стал заключительной частью чеховского триптиха на сцене Театра Моссовета, начатого спектаклями «Дядя Ваня» (2009 г.) и «Три сестры» (2012 г.). Трилогия — авторский проект режиссера, выступающего в этих спектаклях и в качестве художника, объединившего все три постановки единым решением сценического пространства, разного в частностях, но унитарного в целом.
30 июля, 19:00, Театр Моссовета.
«Муха-Цокотуха» 0+
Режиссер: Елена Студёнова. В ролях: Елена Пономарева, Александр Хотенов, Тимофей Мартынов, Алена Сергеева.
Спектакль по мотивам известной сказки Корнея Чуковского. Муха-Цокотуха празднует свой день рождения. Но путешествие на базар за покупками оборачивается для нее трудностями. И только настоящая дружба, уверенность в себе, трудолюбие и настойчивость помогут преодолеть все испытания. В компании Кузнечика и Комарика зрители отправятся на выручку Мухе-Цокотухе. Только вместе они смогут помочь ей, а затем попадут на праздник всех друзей. В спектакле звучит музыка Мусоргского, Чайковского и произведения современных авторов.
25−28, 31 июля, 11:00, 13:00, 16:30, ВДНХ, Москвариум, камерный зал «Ламантин».
«Буря. Остров волшебства» 0+
Режиссер: Юрий Квятковский. В ролях Александр Казаков, Владислав Юдин, Эва Мильграм, Варвара Лаптева.
На уникальной водной сцене проходит театральное шоу-мюзикл, в котором занято более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актеры, танцоры, а также морские млекопитающие — обитатели «Москвариума». Постановка стала современным прочтением великого произведения Уильяма Шекспира, рассказывающего о справедливости, верности и истинной любви, которой не страшны любые преграды.
Сцена Москвариума оснащена высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет полностью погрузить зрителя в атмосферу сказки с помощью парящих декораций и лазерных проекций на костюмы и поверхности воды. Во время шоу будут также использованы различные спецэффекты, такие как 3D-мэппинг и столб воды, падающий с высоты в 15 м.
До 8 сентября, 11:00, 14:30, 18:00, «Москвариум», ВДНХ.
«Потерянный среди звезд» 18+
Режиссер: Юрий Квятковский. В ролях: Алена Хованская, Маргарита Якимова, Алена Васина, Кира Насонова, Вера Лямцева, Александра Шнырева.
«Потерянный среди звезд» — эксперимент, размывающий границы между традиционными мюзиклами и концертами и разрушающий привычные стандарты сценического искусства. Одноименный альбом рок-музыканта Найка Борзова превратится в философскую историю о герое в кризисе. В поисках ответов на вопросы о смысле жизни персонаж погрузится в исследование космоса окружающей действительности. Лаконичность дизайна костюмов и декораций не отвлечет внимание зрителей от главного — музыки, слов, мыслей и смыслов.
25 июля, 21:30, «Плюс Дача» (парк Горького).
«МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так» 12+
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Александр Горелов, Сергей Федюшкин, Александр Матросов, Никита Заболотный, Александр Бабик, Юлия Чуракова, Анна Кармакова, Юлия Ива, Павел Левкин, Сергей Тэсслер, Даниил Феофанов, Никита Смольянинов.
Пародийный спектакль компании «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачёва. Зрителям предстоит увидеть самый невероятный бэкстейдж из всех возможных — закулисье мюзикла. Закрученная комедийная интрига, главные мировые поп-хиты в пародийном ключе и постановка мюзикла в режиме реального времени.
Шеф крупного предприятия заказывает любительскому театру поставить любимое шоу своей жены — мюзикл Mamma Mia! Режиссер и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что в итоге выльются его пожелания. Словом, никто не знает, чем обернется этот блистательный балаган, когда откроется занавес.
25, 26 июля, 19:00, 27 июля, 14:00, 17:00, 20:00, Театр «Маска» (МДМ).
«Luminary. Симфония в парке» 6+
Особенная программа, которая дает возможность погрузиться в единство атмосферы музыки и света. Перед слушателями развернется настоящий иммерсивный спектакль звуков. Ведь природа делает исполнение насыщеннее, а восприятие гармоний дарует возможность создать себе лучшее воспоминание этого лета.
«Симфония в парке» — это повод собрать своих родных и друзей, чтобы вместе насладиться светлым и волшебным событием от Luminary летними вечерами. В программе любимые произведения в исполнении симфонического оркестра: «Una Mattina» Людовико Эйнауди, «Interstellar» Ханса Циммера, «Весна» МаксаРихтера, «Kashmir» Led Zeppelin. За дирижерским пультом — Гадель Абдурахманов.
27 июля, 21:00, ВДНХ, «Зеленый театр».
«Мураками» 16+
Большой летний концерт. «Мураками» продолжают праздновать 20-летие группы программой «ХХ лет на крыше». По признанию солистки «Мураками» Диляры Вагаповой, на предстоящих концертах будут танцы, легкость, экспромт и многочисленные нерассказанные истории, которых в багаже команды скопилось с лихвой. В сет-лист войдут такие песни, как «Кислород», «Кепочка» и «Танцы», обязательно хиты, ведь отсчет ведется от треков «0 км» и «Бред», и, конечно, музыканты обещают премьеру новой песни.
27 июля, 19:00, VK Gipsy (Москва), 28 июля, 19:00, Roof Place (Санкт-Петербург).
VAVAN 12+
Первый сольный концерт VAVAN в Москве. Под псевдонимом скрывается певец и актер Владимир Селиванов. Он приобрел широкую популярность благодаря роли Вована в комедийном сериале «Реальные пацаны». Два часа динамичных и запоминающихся песен в унисон с залом под хиты «Субботним вечером», «Бедняк», «Послала». Микс самых ярких песен артиста создадут по-настоящему веселую и добрую атмосферу.
28 июля, 19:00, VK Gipsy.
«Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом» 0+
Литературно-художественный проект режиссера Эдуарда Боякова и фотохудожника Михаила Розанова посвящен феномену русского монастыря, поиску его «логоса», попытке пробиться к сердцевине важнейшего для нашей цивилизации явления. Десять действующих православных монастырей на территории России предстают в строгой последовательности, отвечающей авторскому замыслу, связанному как с изобразительным рядом, так и с поиском вербальной формулы русского монастырства.
До 20 августа, Новая Третьяковка, Западное крыло.
День ВМФ в Музее Победы 6+
В День Военно-морского флота москвичи и гости столицы в тельняшках или в бескозырках смогут бесплатно посетить Музей Победы и его филиал «Главные оружейные реликвии армии» («Г. О. Р. А.») на Поклонной горе. На водной глади искусственного водоема площадью свыше 2,6 тыс. кв. м размещены корабли и катера, рубки подводных лодок, а вокруг пруда — артиллерийские установки береговой обороны, корабельные орудия, вооружение линкоров. Для юных гостей в музее будут организованы мастер-классы морской тематики. На большой сцене филиала будет проходить музыкальная программа.
28 июля, с 10:00 до 22:00, Музей Победы.
«Практика ощущения. Звук» 6+
Уникальный проект, исследующий российскую звуковую экспериментальную культуру первой трети ХХ века и современные звуковые опыты. Выставка охватывает три зала, где посетители могут исследовать звук через различные объекты, шум, тишину, изобразительное искусство и даже свое тело. Экспозиция включает музыкальные и шумовые инструменты, архивные документы, графику и живопись. Особое внимание уделено работам Соломона Никритина, Михаила Матюшина, Алексея Крученых и Казимира Малевича, включая ранний вариант «Черного квадрата». Специальный проект выставки — звуковые «точки», доступные по QR-коду, расположены в парке «Горка».
До 17 ноября, выставочные залы РОСИЗО.
«Такие разные мужчины» 0+
77 работ из частного собрания Алексея Егорова — мужские портреты, созданные знаменитыми мастерами разных эпох: от Кранаха и Рембрандта до Поленова, Фалька, Татлина, Пикассо и Уорхола. На выставке можно проследить развитие портретного жанра в масштабной перспективе — от XVI до XX века. Она позволяет изучить различные подходы художников к решению задач сходства, отражения внутреннего мира и характера человека. Не меньший интерес представляют герои картин, среди которых композиторы, художники, поэты и писатели, государственные и военные деятели. Среди них Кузьма Петров-Водкин, Мстислав Добужинский, Константин Чеботарев, Федор Шаляпин.
До 16 октября, Барский дом Усадьбы Гальских (Череповец).
«FONBASE» 18+
В «Лужниках» открылось спортивное и культурное поп-ап-пространство FONBASE. Здесь пройдут футбольные игры, тренировки и спортивные мастер-классы, в том числе от чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. Пространство станет зрительным залом для прямой трансляции Гран-при Бельгии «Формула-1», показа фильма «Тоня против всех» от Okko и музыкального лайва от резидентки Gazgolder и автора хита «Шоколадка» Минаевой и R&B-артистки Луни Ана.
До 28 июля, «Лужники».
Киноистории Первой мировой: от классики до современности 16+
28 июля исполняется 110 лет со дня начала Первой мировой войны. Знаменательной дате посвящен цикл кинопоказов. В программе — отечественные и зарубежные фильмы, охватывающие весь спектр кинематографического искусства: от признанных шедевров до работ современных режиссеров. В августе кинопоказы и лекции также пройдут на площадке Ратной палаты. Зрители увидят киноленты: «На плечо!» (1918), «На западном фронте без перемен» (1930), «Франц» (2016) и «Мальчик русский» (2018). Вход свободный, необходима регистрация на сайте.
До 14 августа, РОСФОТО.
VII Международный фестиваль искусств «Вдохновение» 6+
За девять дней на 11 площадках состоится более 70 мероприятий. В их числе — кинопоказы, открытые репетиции и шоу лаборатории современного танца и театра, а также перформансы. Участие в них примут коллективы из 10 стран, в том числе России, Бразилии, Ирана, ЮАР и других. С 27 июля в Зеленом театре начнет работу танцевальная лаборатория KED LAB под руководством Егора Дружинина. 27 июля в 20:00 на сцене Дома культуры ВДНХ пианистка Екатерина Мечетина исполнит «Времена года» Петра Чайковского и избранные произведения Сергея Рахманинова. Кульминацией первых дней фестиваля станет шоу-открытие «Вдохновляя поколения» на Центральной аллее. Побывать на нем можно будет 27 и 28 июля, начало в 21:00.
С 27 июля по 4 августа, ВДНХ.
I Санкт-Петербургский Международный джазовый фестиваль 12+
Более 600 музыкантов, 44 джазовых коллектива — джаз на неделю охватит открытые и закрытые концертные площадки города: Юсуповский сад, Санкт-Петербургскую Академическую филармонию, Таврический сад, Площадь Искусств, Севкабель Порт, парк «Озеро Долгое» и другие. Среди хедлайнеров фестиваля: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Гонсало Рубалькаба (США), Хибла Герзмава, L"One (Jazz Set), Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и другие. Среди участников: Саша Алмазова, Виталий Погосян, Константин Хазанович, Эми Питерс, Андрей Зимовец.
До 28 июля, Санкт-Петербург.
Фестиваль Vashana Sup Camp 6+
Карнавальные и релаксирующие сплавы, огненные концерты от любимых резидентов фестиваля «Дикая Мята» «ФАНКИН», The Translators, CARDIO KILLER, Breakpillzz, Salvador и «ПИТОНЫ 3000». Также, ночной рейв от звезд лейбла Interplay Records, турнир по пляжному регби и волейболу, йога и медитативные практики, мастер-классы по обретению баланса — всё это в рамках яркого фестиваля sup-культуры Vashana Sup Camp. Также все желающие в субботу и воскресенье примут участие в мастер-классах по регби от Петра Ботнарша. Кроме того, ожидаются мастер-классы и турнир по пляжному волейболу.
С 26 до 28 июля, арт-кэмп «Дикая Мята».
Фестиваль «Парус» 12+
16 октября исполняется 210 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова. Год в Москве и Пятигорске будет проходить фестиваль «Парус». Откроется он 27 июля, в день гибели поэта в «Доме Уманова», находящегося на территории Музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. Народный артист РФ Сергей Безруков прочтет фрагменты из пьесы «Маскарад». Выступление пройдет в сопровождении струнного квартета «Классик».
С 27 июля, Пятигорск.
DDX Fitness FEST 0+
Фестиваль фитнеса и здорового образа жизни приглашает провести выходные вместе. Гостей ждут активности на любой вкус и уровень физической подготовки. В программе — более 150 групповых тренировок, ниндзя-гонка, нерф, лазертаг, духовные практики розыгрыши подарков, встречи с популярными блогерами, выступления известных артистов и многое другое. Для самых активных будет организовано VR-пространство. В рамках фестиваля Анна Плетнева с группой «Винтаж» будет крутить педали на самой массовой сайкл-тренировке. Гостей ждет установка рекорда по самой массовой танцевальной тренировке, по гвоздестоянию с командой Sadhu Record. А вечером на главной сцене выступят ARTIK & ASTI (SEVILLE), DJ SMASH, Диана Арбенина и «Ночные снайперы».
27 и 28 июля, с 11:00, Музей-заповедник «Коломенское».
«Дело техники: солнечная энергетика» 12+
Слушатели лекции узнают о возобновляемой энергетике. О ее истории, вкладе в ее развитие наших соотечественников, а так же о том, вытеснят ли солнечные батареи другие источники энергии, расскажет кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Политехнического музея Майя Коршунова. А о перспективах развития этой технологии — кандидат технических наук и заместитель заведующего лабораторией перспективной солнечной энергетики университета МИСИС Данила Саранин.
Мероприятие проводится в рамках всероссийского научно-просветительского проекта «Большая аудитория» при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».
Вход свободный, по предварительной регистрации.
30 июля, 19:00, медиацентр «Точка возрождения инноваций» Университета МИСИС.