Культурная неделя: выбор «Известий»

Для Ольги танец — не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми. На протяжении почти двух десятилетий в ее жизни появляется несколько мужчин, каждый из которых становится ее мужем, возлюбленным и партнером по танцу. Но все ее попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу. Пока она наконец не встречает человека, никак не связанного с ее миром, но ради которого она готова сделать свой самый важный выбор.