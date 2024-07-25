День пожарной службы отмечается в Беларуси 25 июля

День пожарной службы отмечают в Беларуси в четверг, 25 июля. Накануне праздника министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский рассказал о направлениях и совершенствовании работы МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
Синявский отметил, что в этом году пожарной службе Беларуси исполнится 171 год.
— Это был длинный путь от первой пожарной команды в Минске до современного Министерства по чрезвычайным ситуациям, — пояснил он.
Заметив, что после распада СССР в Беларуси были вынуждены пойти собственным путем проб и ошибок. А по-настоящему ведомство стало развиваться после избрания президента, когда на вопросы ЧС стали обращать внимание, в первую очередь, вопросы ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,
— Именно тогда, в 1994 году, было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, — напомнил он.
В 1998-м в состав включили Министерство пожарной охраны, которое тогда было в подчинении МВД. И фактически с 19 января 1999-го была создана система органов и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, когда уже можно говорить о современном МЧС.
За прошедшие годы сотрудники МЧС достигли многого: за тридцать лет спасены десятки тысяч людей. И если 20 лет назад на пожарах каждый год погибало более 1000 граждан, то сейчас цифра снижена более чем в два раза, а гибель детей — в шесть раз.
— Ежесуточно на линию 101 и 112 нашего министерства поступает около 800 сообщений, из которых половина — это боевые выезды, — рассказал Синявский.
Также он отметил активные модернизацию и строительство современных пожарно-аварийно-спасательных частей, а также то, что белорусская пожарная техника соответствует всем современным мировым стандартам. С 1999 года введено в эксплуатацию 152 объекта специального назначения. А основное внимание сосредоточено на развитии структур, находящихся ближе всего к населению.
Авиация МЧС выполняет широкий комплекс задач — от санитарной авиации до мониторинга и тушения пожаров в экосистемах, в том числе за рубежом. Всего же, с 1999-го МЧС Беларуси 85 раз оказывало гуманитарную помощь 34 пострадавшим странам.
Важное внимание уделяется подготовке кадров МЧС. Причем с 2022 года Беларусь занимает лидирующие позиции в мировом пожарно-спасательном спорте. Мужская сборная — восьмикратный чемпион мира. Женщины — однократные чемпионки мира, а юношеская сборная в категории до 21 года — четырехкратные чемпионы мира, девушки — пятикратные чемпионки мира.
Ближайшая цель белорусского МЧС — сделать выводы и совершенствовать работу по доведению информации населению. Это связано с последствиями недавнего разгула стихии. Когда семь человек погибли от падения деревьев во время урагана.
— Если система оперативного доведения информации о чрезвычайной ситуации и сработала, то это осталось без внимания населения. Поэтому мы будем делать выводы и совершенствовать эту работу, — прокомментировал Синявский.
Кроме внимания к восприятию информации населением, сейчас перед МЧС стоит вопрос совершенствования организации приема, анализа, обобщения и доведения до всех заинтересованных оперативной информации о реальных последствиях стихийного бедствия, развития устойчивой энергетической инфраструктуры, а также соблюдения нормативных требований по восстановлению связи для абонентов в случае чрезвычайной ситуации операторами сотовой связи.