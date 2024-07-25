День пожарной службы отмечается в Беларуси 25 июля

За прошедшие годы сотрудники МЧС достигли многого: за тридцать лет спасены десятки тысяч людей. И если 20 лет назад на пожарах каждый год погибало более 1000 граждан, то сейчас цифра снижена более чем в два раза, а гибель детей — в шесть раз.