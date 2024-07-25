Что можно и нельзя делать в Проклов день 25 июля, который называют Плакальщик

Православная церковь 25 июля вспоминает святого Прокла. В народе отмечают Проклов день. Однако у праздника есть еще одно название — Плакальщик. Оно связано с тем, что с 25 июля с утра начинается обильная роса.
Что нельзя делать 25 июля
Нельзя брать взаймы, давать в долг. Девушкам, которые еще не нашли вторую половинку, запрещено купаться в открытых водоемах. Не стоит расходовать воду впустую. Не рекомендуется выполнять тяжелую работу.
Что можно делать 25 июля
По традиции, 25 июля было принято собирать росу с утра. Предки верили, что она обладает целебными свойствами. Кроме того, наблюдали за погодой, чтобы узнать, какой выдастся осень.
Согласно приметам, солнечный день предсказывает теплую осень. Если идет дождь 25 июля, то в сентябре ждали сырую и пасмурную погоду. Прохладный день предупреждает про сильные морозы зимой.