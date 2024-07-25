Путин поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия РФ

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.
В опубликованном на сайте Кремля видеообращении глава государства поблагодарил сотрудников органов следствия за принципиальность, верность долгу и призванию, за стремление всегда держать равнение на лучшие традиции.
Путин призвал грамотно и оперативно реагировать на новые риски, возникающие в эпоху перемен в мире, включая киберугрозы, наркоторговлю, трансграничные преступные группировки, криминальные синдикаты в виртуальном и финансовом пространстве.
Президент отметил, что в условиях специальной военной операции органы следствия решают особые задачи. На освобождённых территориях, порой с риском для жизни сотрудники тщательно фиксируют неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов.
«Подчеркну, у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждёт неотвратимое и справедливое возмездие», — сказал глава государства.