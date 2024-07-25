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Путин поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия РФ

Источник: Российская газета

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.

В опубликованном на сайте Кремля видеообращении глава государства поблагодарил сотрудников органов следствия за принципиальность, верность долгу и призванию, за стремление всегда держать равнение на лучшие традиции.

«Сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в защиту интересов общества и государства, жизни, безопасности граждан, их прав и свобод», — отметил президент.

Путин призвал грамотно и оперативно реагировать на новые риски, возникающие в эпоху перемен в мире, включая киберугрозы, наркоторговлю, трансграничные преступные группировки, криминальные синдикаты в виртуальном и финансовом пространстве.

Президент отметил, что в условиях специальной военной операции органы следствия решают особые задачи. На освобождённых территориях, порой с риском для жизни сотрудники тщательно фиксируют неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов.

«Подчеркну, у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждёт неотвратимое и справедливое возмездие», — сказал глава государства.