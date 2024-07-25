Казахстанцам дадут беспроцентные кредиты для получения высшего образования

«Накопительная система, добровольная, если семья решит начать копить на высшее образование, будет гарантированная ежегодная премия со стороны государства, гарантированный стартовый капитал со стороны государства, премия компаний по страхованию жизни и банков второго уровня. Это приведет к тому, что к моменту поступления накопленная сумма будет, плюс все, что гарантированно накапливается в “Нацфонд — детям”, это все агрегируется на одном счете, и если ребенок выигрывает грант, то эти деньги можно потратить на покупку жилья или оставить своим братишкам и сестренкам, если старший ребенок».