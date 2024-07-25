Казахстанцам дадут беспроцентные кредиты для получения высшего образования

«Четыре новых инструмента в этом году запускаются для расширения доступа к высшему образованию… Еще один инструмент — с этого года, в конце года мы его официально запустим, запускается беспроцентный кредит, который мы совместно с несколькими банками второго уровня и нашим финансовым центром законодательно проработали — проработка уже завершается. Как в США можно будет беспроцентный кредит брать на получение высшего образования».
Ранее, по его словам, был уже запущен проект «Нацфонд — детям».
«С февраля этого года каждому ребенку теперь открывается специальный счет и идут накопления. У нас даже есть первые люди, которые начали использовать эти средства для того, чтобы получить высшее образование».
В планах до конца года запустить добровольную накопительную систему «Келешек».
«Накопительная система, добровольная, если семья решит начать копить на высшее образование, будет гарантированная ежегодная премия со стороны государства, гарантированный стартовый капитал со стороны государства, премия компаний по страхованию жизни и банков второго уровня. Это приведет к тому, что к моменту поступления накопленная сумма будет, плюс все, что гарантированно накапливается в “Нацфонд — детям”, это все агрегируется на одном счете, и если ребенок выигрывает грант, то эти деньги можно потратить на покупку жилья или оставить своим братишкам и сестренкам, если старший ребенок».