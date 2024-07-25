Несколько дней без света остаются жители Петропавловска

В квартирах на первых этажах вздыбился пол из ДВП. Жильцы признаются, что ходят по квартире, как по болоту. Из-за высокой влажности в квартирах нечем дышать. Круглосуточно распахнуты окна, но жильцы продолжают там оставаться. Элементарно им некуда уйти на время устранения подтопления.