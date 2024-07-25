За теракт в Шереметьево куратор из Киева обещал двум россиянам $3 тысячи

В московском аэропорту Шереметьево предотвращен теракт. По версии следствия, двое россиян планировали взорвать топливные резервуары на заправочной станции. За это они должны были получить от куратора из силовых структур Украины $3 тыс. Оба обвиняемых признали вину, но один из них — частично. Обвинение запросило для подсудимых более 20 лет лишения свободы. 2-й Западный окружной военный суд огласит приговор 26 июля.