В Амурске на набережной пройдёт фестиваль «Аист над Амуром»

— Этот фестиваль кочующий, он проводится всякий раз в разных селах, где компактно проживают нанайцы, — Джуен, Ачан, Омми, — рассказывает ведущий специалист отдела культуры и искусства администрации Амурского района Марина Ходжер. — В этом году решено провести его в Амурске, чтобы как можно большее количество людей смогли посмотреть это яркое зрелище и приобщиться к культуре коренных малочисленных народов. Программа фестиваля из года в год тоже меняется, но она всегда насыщенная, дышит историей и национальными традициями. Например, в прошлом году праздник проходил в Ачане, где его и придумали. Так вот участники устроили соревнования на многовесельных лодках и оморочках, что в дословном переводе означает «одночеловечка», то есть, небольшая лодочка. Праздник на набережной Амура будет длиться целый день. Гостей ждет большая концертная программа, дефиле современной национальной одежды, выставка декоративно-прикладного искусства, конкурс национальных жилищ и национальной кухни.

«Аист над Амуром» «, как правило, собирает лучших артистов района. В этом году на праздник приедут гости из Комсомольска-на-Амуре. Фестиваль “Аист над Амуром” уже давно вышел за рамки районного, в 2019 году он вошёл в Национальный календарь событий России.