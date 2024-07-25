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Туман, холодный ветер и +25. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 25 июля 2024

Дождь и +25 обещает погода в Иркутске 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 25 июля 2024 обещает быть теплой, но на всякий случай лучше вооружиться зонтом. Синоптики Иркутского Гидрометцентра предупреждают о небольшом дожде в течение дня.

Погода в Иркутске 25 июля 2024

— Днем в областном центре переменная облачность, утром в пригородной зоне туман. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Воздух прогреется до +23…+25, — поделились в метеобюро.

Если погода в Иркутске 25 июля 2024 не сильно удивит сибиряков своим разнообразием, то в регионах жители области прочувствуют его на полную. В северо-восточных районах Приангарья столбик термометра поднимется до +32…+37.

В остальных районах следует быть готовым к грозам и порывистому холодному ветру до 5−10 м/с.