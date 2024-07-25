В Красноярске за 130 млн рублей ремонтируют трубопровод в Зелёной Роще

В этом сезоне рабочие приведут в порядок 1,5 км трубопровода на двух участках:
- в районе зданий по пр. Ульяновский, 6, 6а, 8, 10а, 10/2, 10б, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18д, ул. Ферганская, 4а, 4, 3;
- в районе зданий по пр. Ульяновский, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, ул. Комарова, 6а.
На проведение работ из бюджета выделено более 130 млн рублей. Износ сетей в некоторых местах достигает почти 98%.
Всего в Зелёной Роще требуется отремонтировать 21 км проходных коллекторов. Из-за дороговизны работы проводят поэтапно.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске приступили к ремонту одного из самых больших фонтанов.