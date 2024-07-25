Глава Минздрава РФ оценил качество медпомощи в Хабаровском крае

«35 объектов введено в эксплуатацию после строительства и капремонта, также поставлено оборудование, мы видим открытие новых подразделений. Ну и показатели младенческой смертности в регионе сегодня достаточно на низком уровне, что говорит о том, что комплекс мер работает», — отметил Мурашко.