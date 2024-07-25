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Глава Минздрава РФ оценил качество медпомощи в Хабаровском крае

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Хабаровск с рабочим визитом. Он встретился с главными врачами, проверил оснащение клиник и реализацию нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба краевого правительства.

Источник: РИА "Новости"

Существенный сдвиг в позитивную сторону, отметил министр, происходит в детском здравоохранении региона. Так, в поликлинике № 17 дети проходят полноценную реабилитацию после травм и лечения хронических заболеваний. Развиваются передовые методы осмотра: например, активно применяется технология неонатального скрининга для новорождённых.

«35 объектов введено в эксплуатацию после строительства и капремонта, также поставлено оборудование, мы видим открытие новых подразделений. Ну и показатели младенческой смертности в регионе сегодня достаточно на низком уровне, что говорит о том, что комплекс мер работает», — отметил Мурашко.

Также министр оценил программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». В её рамках в Хабаровске за два года появились новые томографы, маммографы и другое оборудование. Краевая больница им. Владимирцева получила 80 единиц нового медицинского оборудования, что повысило объем высокотехнологичной помощи на 20%.

С начала программы регион получил почти 7,5 млрд рублей, в 2024 году планируется выделить еще 1,8 млрд рублей на переоснащение клиник. Мурашко заявил, что модернизация продолжится и войдет в новый нацпроект «Семья», который разрабатывается совместно с регионами. Программа поддержки медицинского персонала также показала успешные результаты.

По итогам визита министр поручил объединить ресурсы крупных медицинских организаций и усилить работу по сокращению очередей в центре микрохирургии глаза. Помощники министра посетили больницу им. Александровича, для которой разрабатывается план укрепления материально-технической базы.

Мурашко поручил сформировать предложения в новый нацпроект «Семья», который будет включать модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку медработников, улучшение экстренной помощи и переоснащение перинатальных центров и детских больниц.

здоровье
медицина