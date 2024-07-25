Глава Минздрава РФ оценил качество медпомощи в Хабаровском крае

Существенный сдвиг в позитивную сторону, отметил министр, происходит в детском здравоохранении региона. Так, в поликлинике № 17 дети проходят полноценную реабилитацию после травм и лечения хронических заболеваний. Развиваются передовые методы осмотра: например, активно применяется технология неонатального скрининга для новорождённых.
«35 объектов введено в эксплуатацию после строительства и капремонта, также поставлено оборудование, мы видим открытие новых подразделений. Ну и показатели младенческой смертности в регионе сегодня достаточно на низком уровне, что говорит о том, что комплекс мер работает», — отметил Мурашко.
Также министр оценил программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». В её рамках в Хабаровске за два года появились новые томографы, маммографы и другое оборудование. Краевая больница им. Владимирцева получила 80 единиц нового медицинского оборудования, что повысило объем высокотехнологичной помощи на 20%.
С начала программы регион получил почти 7,5 млрд рублей, в 2024 году планируется выделить еще 1,8 млрд рублей на переоснащение клиник. Мурашко заявил, что модернизация продолжится и войдет в новый нацпроект «Семья», который разрабатывается совместно с регионами. Программа поддержки медицинского персонала также показала успешные результаты.
По итогам визита министр поручил объединить ресурсы крупных медицинских организаций и усилить работу по сокращению очередей в центре микрохирургии глаза. Помощники министра посетили больницу им. Александровича, для которой разрабатывается план укрепления материально-технической базы.
Мурашко поручил сформировать предложения в новый нацпроект «Семья», который будет включать модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку медработников, улучшение экстренной помощи и переоснащение перинатальных центров и детских больниц.