На Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный

— Происходящее извержение не несет угрозы ближайшим населенным пунктам, но опасно для туристов, работников Кумрочского золотосеребряного месторождения, авиации, — рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии член-корреспондент РАН Алексей Озеров. — Туристические маршруты в этом районе были заблаговременно закрыты. Маршруты планируется открыть в течение двух-трех дней, однако следует помнить, что нельзя приближаться к вулкану с востока, где сошел пирокластический поток.