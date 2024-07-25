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На Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный

Источник: Российская газета

В ночь на 25 июля произошло извержение вулкана Безымянный, сообщили «РГ» в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Оно было предсказано группой KVERT ИВиС.

По восточному склону горы спустился пирокластический поток. Облако пепла поднялось на 12 километров над уровнем моря.

— Происходящее извержение не несет угрозы ближайшим населенным пунктам, но опасно для туристов, работников Кумрочского золотосеребряного месторождения, авиации, — рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии член-корреспондент РАН Алексей Озеров. — Туристические маршруты в этом районе были заблаговременно закрыты. Маршруты планируется открыть в течение двух-трех дней, однако следует помнить, что нельзя приближаться к вулкану с востока, где сошел пирокластический поток.

Это поток не всегда можно вовремя увидеть, при этом температура внутри него около 500−600 градусов Цельсия, а структура — взвесь («псевдо-жидкость»). Не стоит также подниматься на склоны Безымянного, по которым непрерывно сходят раскаленные лавины.

Ученый отметил, что извержения такого типа характерны для Безымянного в последние годы.

Вулкан Безымянный расположен в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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