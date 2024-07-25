С бойцом СВО простятся в Усть-Куте

Защитника Родины и Отечества проводят в последний путь в Усть-Куте. Как сообщает пресс-служба администрации района Сергей Дубовик героически погиб в возрасте 48 лет, при выполнении поставленных задач «за ленточкой».
— Сергей не просто защищал интересы нашей страны — он погиб за свободу всего мира! Мы будем вечно помнить подвиг земляка и безмерно гордиться его мужеством, — отметили в администрации муниципального образования.
Проститься с уроженцем Усть-Кута можно будет 25 июля в ритуальном зале районной больницы с 13:00 до 13:30.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что добровольцы из Тайшета на безвозмездной основе шьют спальники, антидроновые одеяла и другой необходимый бойцам СВО инвентарь. Производство посетил глава Приангарья Игорь Кобзев.