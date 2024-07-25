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С бойцом СВО простятся в Усть-Куте

Сергей Дубовик героически погиб в возрасте 48 лет.

Источник: Комсомольская правда

Защитника Родины и Отечества проводят в последний путь в Усть-Куте. Как сообщает пресс-служба администрации района Сергей Дубовик героически погиб в возрасте 48 лет, при выполнении поставленных задач «за ленточкой».

— Сергей не просто защищал интересы нашей страны — он погиб за свободу всего мира! Мы будем вечно помнить подвиг земляка и безмерно гордиться его мужеством, — отметили в администрации муниципального образования.

Проститься с уроженцем Усть-Кута можно будет 25 июля в ритуальном зале районной больницы с 13:00 до 13:30.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что добровольцы из Тайшета на безвозмездной основе шьют спальники, антидроновые одеяла и другой необходимый бойцам СВО инвентарь. Производство посетил глава Приангарья Игорь Кобзев.