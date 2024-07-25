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Произошло аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 25 июля 2024

Часть домов в Октябрьском районе Иркутска осталась без света утром 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

Авария на электросетях произошла в утренние часы около 07:55. Отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 25 июля 2024 затронуло часть домов на улицах Байкальская и Ширямова. Об этом сообщили в тг-канале «Свет 38».

Отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 25 июля 2024

— Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, — поделились энергетики.

Завершение восстановительных работ и возобновление подачи энергоснабжения планируется в 12:00. Это все, что известно об отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 25 июля 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе планируют возвести новый аэропорт. Проект аэровокзала уже разработан, он сможет пропускать около 70 тысяч пассажиров за год.