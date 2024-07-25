Произошло аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 25 июля 2024

Авария на электросетях произошла в утренние часы около 07:55. Отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 25 июля 2024 затронуло часть домов на улицах Байкальская и Ширямова. Об этом сообщили в тг-канале «Свет 38».