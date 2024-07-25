Как вывести блох в доме навсегда: лучшие способы и советы экспертов

При упоминании блох обычно возникают ассоциации с кошками и собаками или с подвалом. Однако, увы, эти неприятные насекомые вполне могут поселиться в дачном доме или в обычной городской квартире и переключиться на людей. Как не допустить появления блох дома и сложно ли их извести, если неприятность уже случилась, блохи расплодились и начали вас кусать?
СодержаниеБлоха: что это за насекомое и как ее отличить от мошкиОткуда блохи берутся в частном доме и квартиреКак понять, что в доме есть блохи, и где их искатьЧем опасна блоха и как выглядит ее укус на теле человекаКак вывести блох: с чего начатьЛучшие средства от блохЛучшие народные способы избавиться от блохДезинсекцияМожно ли избавиться от блох в квартире раз и навсегда: мнение экспертаКак предотвратить появление блох в домеБлоха: что это за насекомое и как ее отличить от мошки
Блохи — это мелкие кровососущие насекомые темно-коричневого, почти черного окраса (реже — светло-коричневого). На их теле есть крохотные шипы — человеку они незаметны, но помогают блохе держаться на шерсти животных, на одежде и вообще на поверхности. Длина блохи обычно варьируется в пределах 1−4 миллиметров.
Эти кровососущие создания не имеют сезонности в своей охоте: они живут круглый год, причем водятся на всех континентах и в любом климате, кроме, разве что, условий Антарктиды (хотя один вид блох все-таки встречается и там, причем это эндемик).
Обратите внимание! Перепутать блоху с мошкой невозможно, ее отличие в том, что она не летает, а прыгает. При этом совершать прыжки блоха может на высоту до 20−30 сантиметров, а то и выше.
Считается, что блохи водятся только на животных и человек им не интересен, однако это не совсем так. Если кровососы в конкретном месте сильно расплодятся, им не будет хватать пищи. В этом случае блохи обычно переходят и на людей, ведь они способны сосать кровь у любого млекопитающего и даже у птиц. Кровь — их основная пища, без нее они не могут ни жить, ни размножаться.
В квартиру блохи могут попасть не только от домашнего животного. Вариант, когда насекомых принесла с улицы кошка или собака и они перекинулись на человека, на самом деле не самый частый.
1. Основной источник появления блох — это даже не само прыгающее насекомое, а его яйца. Их вполне можно занести с улицы на подошве обуви.
2. Если говорить о взрослых блохах, то они могут пробраться к вам в жилище из подвала или с чердака в том случае, если в квартире есть щели, и этот вариант очень распространен.
3. Если у ваших соседей завелись блохи, они могут перебраться к вам через вентиляцию или балкон, правда, лишь в том случае, когда их популяция очень расширится.
4. Блоха может запрыгнуть на одежду и таким образом «транспортироваться» в квартиру, если вы ходили в подвал или прошли по подъезду, в котором есть эти насекомые.
1. На полу или в ковре видны темные крупинки (это их кал и личинки) либо миллиметровые «рисинки» (это их яйца), а также непосредственно сами блохи (напомним, они темного цвета и прыгают).
2. Живущий с вами в квартире домашний питомец вдруг стал часто чесаться и кусать себя, причем аллергия и другие заболевания, вызывающие зуд, исключены. В этом случае, раздвинув его шерсть, вы наверняка увидите самих блох и опять же темные точки.
3. На нижней части ног появились красные точки-укусы. Если у вас не очень высокое спальное место, после сна вы можете обнаружить укусы и на других частях тела. При этом красные точки располагаются не дорожкой, как укусы клопов, а хаотично — как, например, укусы комаров.
Те блохи, которых человек видит в квартире, вовсе не вся «братия», а лишь несколько процентов от всей численности. Это взрослые, уже развившиеся особи. Помимо них, есть еще яйца, куколки и личинки, которые ждут своего часа под плинтусами, в коврах и в других труднодоступных местах. Когда погибнут взрослые блохи, им на смену придут новые. Яйца их, к примеру, развиваются две недели, а то и дольше. Именно поэтому очень важно уничтожить не только прыгающих взрослых кровососов, но и их яйца и личинки. Так, например, при благоприятных условиях блоха может прожить три недели, а личинка насекомого — несколько месяцев.
Комментарий эксперта
«Блохи любят сырость и тепло и живут они вовсе не на животном или человеке, а в любом укромном месте — в щелях и под обивкой мебели, под плинтусами, под обоями, в коврах и в старой одежде и так далее, — поясняет специалист по дезинсекции Евгений Степаненко. — Поскольку прыгнуть блоха может только на ограниченную высоту, селиться, соответственно, такие насекомые предпочтут в нижней части квартиры — поближе к полу: обычно их “жилище” находится в пределах 0,5−1 метра от пола.
Чем опасна блоха и как выглядит укус на теле человека
Блохи — не просто насекомые, причиняющие физический дискомфорт. Они угрожают здоровью человека.
их укусы (точнее, слюна, попавшая под кожу) могут вызвать аллергию и, в частности, зуд.блохи могут переносить различные заболевания — например, дипилидиоз (заражение гельминтами), бартонеллез (опасная инфекция, выражающаяся лихорадкой и высыпаниями), а также хорошо известные людям тиф, чуму и сальмонеллёз.в расчесанную ранку априори может попасть грязь и любая инфекция, а если укусов очень много, может возникнуть абсцесс.
Кстати! Пить кровь у своей жертвы блоха может от нескольких секунд до 15 минут, а то и дольше. Иногда насекомое может отвлечься от процесса, а затем его возобновить. В этом случае на теле можно обнаружить два-три следа от укуса, расположенных рядом.
«Укус этого насекомого вполне можно не заметить. Да, физически он ощущается как резкий укольчик, равно как и укус других кровососущих, но если атака произошла ночью, когда вы спали, или днем, когда вы были чем-то заняты, вы и не догадаетесь, что вас укусила именно блоха, а не, например, комар, — поясняет врач Ирина Кузьмицкая. — Кроме того, след от укуса блохи выглядит как крохотная красная точечка, которая практически не видна на ноге».
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От блошиного укуса спасает плотная одежда (тонкая и прилегающая — не в счет, поскольку насекомое может ее прокусить). Однако коварство блохи в том, что она ищет просветы в одежде и забирается под нее. Иными словами, если вы наденете носки, а сверху — брюки, блоха легко поднимется по носку вверх и попадет на кожу ноги. При этом насекомое способно затаиться и прятаться в складках одежды, дожидаясь удобного момента вас укусить.
Личный опыт
«Однажды мы приехали погостить к моему брату. Его семья живет на первом этаже и на момент нашего приезда делала ремонт, — вспоминает москвичка Татьяна Чернова, мать шестилетней дочки. — Не знаю, что было тому причиной — то ли ремонт, из-за которого блохи попали в квартиру из подвала, то ли то, что у брата живет кот, которого они выпускают погулять на улицу, но дня через два я заметила у дочки на ногах и руках укусы. Сначала решила, что это комары, потому что на дворе стояло лето. Однако, в отличие от комариных, эти укусы сильно воспалились, были болезненными и на некоторых из них стали образовываться пузыри, которые потом лопались. Дочка не могла спать по ночам, плакала, расчесывала укусы во сне, а я тщетно пыталась понять, в чем дело, пока однажды не увидела на полу в комнате прыгающую блоху. Присмотревшись, я обнаружила, что блох в квартире брата достаточно — особенно в туалете и в коридоре возле плинтусов».
Поняв, в чем дело, Татьяна спешно повезла ребенка в местную инфекционную больницу, и врач подтвердил, что на теле девочки именно блошиные укусы.
«Самое интересное, что ни я, ни мой брат с семьей даже не подозревали, что в квартире есть блохи, пока не стали осматривать пол и плинтусы. Нас, взрослых, насекомые не беспокоили, и укусов на ногах у нас не было. Однако нам так только казалось. Врач в детской больнице, осмотрев мои ноги, указала на несколько красных точек на коже, на которые я даже не обратила бы внимания. “Вот, у вас тоже есть укусы, — пояснила она. — Просто у вашего ребенка реакция острее”».
Фото: Getty ImagesМнение эксперта
«В некоторых случаях блошиный укус и правда можно принять за укус другого насекомого, ведь хотя он и представляет собой крохотную точку, возможна отложенная реакция, и она бывает разной. Например, след может превратиться в папулу, как в случае с комариным укусом, и даже во фликтерну — пузырик, наполненный чаще всего гноем, — поясняет Ирина Кузьмицкая. — У детей, как правило, реакция на укус блохи острее, кроме того, все зависит от индивидуальных особенностей организма».
Прежде чем приступить к борьбе с кровососами, нужно провести в квартире генеральную уборку и постирать всю одежду, постельное белье, мягкие игрушки, диванные подушки и так далее. Если есть напольные ковры, обязательно проведите их чистку. Так вы минимизируете число насекомых и их личинок и яиц.
Также определите, какие средства хотите использовать — народные или химические. Во втором случае нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и проконтролировать, чтобы препарат не нанес вред домашним животным и вам.
Химические средства обычно более эффективны, но зато народные методы безопасны для человека и животных (если нет аллергии на тот или иной продукт).
Это средство на основе инсектицида дельтаметрина, продаваемое в ампулах. Удобно тем, что подходит для обработки как помещения, так и животного. Однако при его применении следует соблюдать осторожность и разводить препарат водой именно в той пропорции, которая указана в инструкции.
«При правильном использовании это средство безопасно для людей, домашних животных и птиц. А вот для аквариумных рыбок оно токсично», — поясняет Ирина Кузьмицкая.
Применяют «Дельцид» путем опрыскивания поверхностей разведенным раствором из пульверизатора. Если говорить о расходе, то двух ампул препарата обычно хватает для обработки 12-метровой комнаты (объем можно рассчитать, опять же следуя инструкции). После обработки нужно выждать примерно полтора часа, после чего хорошенько проветрить помещение.
Стоит добавить, что, если верить отзывам, средство не всегда эффективно: блохи погибают не все и в некоторых случаях квартиру приходится обрабатывать повторно.
Это инсектицидное средство хорошо известно с советских времен, причем раньше его состав был более токсичен для человека и животного, но современный «Дихлофос» безопаснее и не имеет столь ярко выраженного неприятного запаха, который всем знаком.
«Плюс современного “Дихлофоса” в том, что он безопасен для человека и животного и если даже попадет на кожу, его можно легко смыть», — поясняет врач.
Средство выпускается в виде аэрозоля, так что применять его легко: опрыскайте необходимые поверхности, а затем откройте окна в квартире на 15 минут.
«В бытовом применении “Дихлофос” обладает высокой эффективностью, оказывая парализующее действие как на взрослых блох (и других насекомых), так и на их личинки», — подтверждает Евгений Степаненко.
Препарат содержит инсектициды альфациперметрин и тетраметрин. «Та самая Маша» заражает и убивает насекомых, которые с ней соприкасаются, причем, перенося отраву на себе, блохи заражают и своих сородичей.
Средством нужно опрыскать необходимые поверхности, в том числе мебель, на высоту до 1 метра от пола и подождать два часа. После этого помещение следует хорошо проветрить и тщательно протереть те обработанные поверхности, к которыми может прикасаться слизистой домашнее животное или человек.
«Нужно не забывать о мерах предосторожности. Препараты на основе инсектицидов нельзя распрыскивать на людей и животных», — напоминает Ирина Кузьмицкая.
Это средство продается в виде порошка. В его составе — диоксид кремния и пищевой ароматизатор. Плюсы «Гектора» в том, что для человека и животных он не токсичен.
Воздействие на блоху происходит следующим образом: при контакте со средством у насекомого происходит обезвоживание, в результате которого оно погибает.
Порошок следует нанести на пол или плинтусы тонким слоем, причем таким образом, чтобы им была покрыта вся поверхность, на которой замечены блохи. При этом желательно, чтобы средство попало и в щели (можно использовать кисть, щетку либо маленький веник). После обработки средство нужно оставить на поверхностях на сутки-двое, а затем удалить пылесосом.
Это средство представляет собой окаменелые остатки древних микроорганизмов, в скелете которых содержится кремнезем. Диатомовая земля считается полезным ископаемым, но она хорошо зарекомендовала себя как средство от насекомых-паразитов. Продается она в виде минерального порошка, который следует посыпать в «проблемных» местах — по углам, вдоль плинтусов и так далее.
Это средство считается очень эффективным. Кремнезем высушивает блоху, поглощая ее костную ткань. Но нужно соблюдать меры предосторожности: при использовании этого средства желательно надеть респиратор, потому что при вдыхании порошок может вызвать раздражение. По той же причине, работая на открытом пространстве (например, на дачном участке), следите, чтобы ветер не дул в вашу сторону.
Это инсектицид широкого спектра действия, который избавит не только от блох, но и от других докучающих насекомых — например, тараканов, комаров, муравьев, моли, чешуйниц. Он парализует нервную систему блохи, убивая как взрослое насекомое, так и личинку.
Активность препарата сохраняется на протяжении суток-двух и еще 3−5 недель наблюдается остаточное действие. Через месяц он полностью разлагается на поверхности под действием кислорода и солнечного света.
«Средство нужно развести в воде согласно указанной на бутылке рецептуре и затем опрыскать им поверхности с помощью обычного пульверизатора. Кстати, обрабатывать “Циперметрином” можно не только квартиру, но и дачный участок», — поясняет Евгений Степаненко.
«Минус» препарата заключается в том, что он может быть токсичен для кошек, притом что для собак и человека обработка им квартиры относительно безопасна. В любом случае после его применения нужно хорошо проветрить квартиру.
Запах некоторых трав отпугивает блох. Например, можно разложить в местах их обитания свежие веточки полыни, розмарина, пижмы или листья герани. Однако минус этого способа заключается в том, что он лишь избавит вас от уже сформировавшихся взрослых особей, но яйца и личинки так и останутся в квартире. Через время на смену покинувшим квартиру блохам придут новые кровососы.
Считается, что блохи не выносят кедрового запаха. Поэтому можно промазать плинтусы и пол в квартире кедровым аромамаслом либо посыпать проблемные места кедровой стружкой (иногда ее продают в зоомагазинах в качестве наполнителя для кошачьего туалета). Минус у этого способа такой же, как и в случае с растениями-отпугивателями: от блошиных личинок и яиц кедр ваше жилище не избавит, хотя и отпугнет взрослых насекомых.
«Помимо кедра можно использовать стружку или ароматическое масло сосны, однако ее аромат, как показывает практика, действует не на все виды блох», — поясняет Евгений Степаненко.
С давних времен в деревнях для борьбы с блохами использовали смесь дрожжей с чесноком. Суть в том, что измельченный чеснок смешивается с пивными дрожжами и затем получившимся составом промазываются плинтусы и другие места в квартире, где были обнаружены кровососы. Если верить тем, кто опробовал этот метод, на следующий день блохи исчезнут и средство можно будет убрать.
Поскольку запах чеснока для блох неприятен, также можно оставлять его зубчики в углах, в щелях, под мебелью и так далее.
«Этот способ борьбы с блохами, конечно, не дает полной гарантии избавления от них. Он подойдет разве что в случае, если блоха в вашей квартире случайный гость, и жилище еще не заражено этими насекомыми», — поясняет Евгений Степаненко.
Пожалуй, самым эффективным народным средством будет создание в квартире экстремальных условий, в которых блохи и их яйца с личинками существовать не смогут. Все поверхности можно, как было указано выше, обработать горячим паром и потом несколько раз повторить эту процедуру.
Другой вариант подойдет в том случае, если на улице стоит сильный мороз. Откройте окна в квартире и оставьте помещение «вымораживаться» часа на три. При минус 20−25 градусах блохи также не выживут. Этот способ использовали испокон веков в деревнях.
«Блоха и правда чувствительна к экстремально высоким и низким температурам. Личинка, как и взрослое насекомое, как правило, погибает при температуре ниже −15 градусов и выше +45 градусов», — поясняет биолог Алена Попова.
Минус этого способа состоит с том, что при длительных низких температурах в доме могут повредиться те или иные предметы — например, бытовая техника, могут лопнуть батареи отопления. Комнатные растения такого вымораживания также не перенесут.
Блохи любят влагу, а значит, если в квартире очень сухо, такие условия им не понравятся. Поэтому в помещении, где появились или могут появиться эти кровососы, рекомендуется использовать осушитель воздуха.
«Блоха живет, как правило, при влажности выше 50%. Если воздух будет максимально сухим, погибнут и взрослые насекомые, и их яйца с личинками, — поясняет биолог. — правда, произойдет это не в один миг. Низкая влажность должна быть в помещении постоянно. И хозяину квартиры нужно понимать, готов ли он к этому».
Если хотите подойти к вопросу кардинально и доверить уничтожение блох профессионалам, можно вызвать специалистов по дезинсекции. Компаний, которые избавляют от блох, множество, их телефоны можно найти в интернете.
Очевидный плюс обращения к специалистам заключается в том, что работу проведут профессионалы с большим опытом, а значит, от их внимания не ускользнет ни один уголок в вашем доме и обработка будет происходить комплексно.
Второй плюс — средства и методы, которые используют в компаниях по дезинсекции, обычно обладают высокой эффективностью.
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Перед проведением обработки владелец помещения подписывает с компанией официальный договор, в котором обычно учтены все обязательства сторон. Часто одним из таких обязательств является конфиденциальность, то есть дезинсекторы обязуются все сделать так, чтобы о том, что у вас блохи и вы их травите, не узнали соседи.
Однако у этого варианта есть и свои неудобства.
перед проведением обработки нужно подготовить помещение к приходу дезинсекторов. Мебель, как правило, отодвигается на 35−50 сантиметров от стен, все лишние предметы (посуда, продукты питания, детские игрушки и так далее) нужно убрать, поскольку на них попадет химическое средство.услуга специалистов обойдется, конечно, дороже, чем самостоятельная обработка помещения средством, купленным в магазине. Профессиональная обработка от блох одной комнаты стоит примерно 1500 рублей. Обработка квартиры площадью до 50 метров — от 2000 рублей.
«На время проведения обработки помещения хозяевам нужно будет покинуть дом, и если в семье имеются кошки или собаки, их придется также забрать с собой, — поясняет Евгений Степаненко. — Время проведения обработки — от 45 минут, но все зависит от конкретной квартиры, в том числе от ее размера. При этом заходить в квартиру сразу после обработки нельзя — нужно выждать определенное время (сколько именно — подскажет специалист перед вашим уходом)».
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Обработка от блох, как правило, проводится горячим или холодным туманом. Суть в том, что из специального генератора в квартиру запускается «дымка», представляющая собой мелкие капельки химического средства. Жилплощадь полностью наполняется таким туманом, и постепенно (примерно за два часа) аэрозольное облако рассеивается. При этом капли средства оседают на всех поверхностях, проникая даже в самые недоступные места.
«Туман высокой температуры, подразумевающий нагрев препарата, применяется, если заражение блохами существенное и нужно подойти к вопросу радикально, — поясняет Евгений Степаненко. — В некоторых же случаях вполне достаточно холодного тумана. При предварительном осмотре квартиры специалист определит, какой тип тумана требуется именно в вашем случае».
Плюсы такой дезинсекции состоят в том, что уничтожаются не только взрослые насекомые, но и их яйца и личинки, а также в широком спектре действия: погибают не только блохи, но и другие вредные насекомые, например, клопы.
«Как правило, после проведения такой обработки дается гарантия на 3−5 лет, — поясняет специалист по дезинсекции. — Часто бывает, что после обработки блохи больше не приходят никогда. Однако стопроцентной гарантии избавления от насекомых навсегда вам не даст никто, ведь бывают очень сложные ситуации».