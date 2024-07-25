Как вывести блох в доме навсегда: лучшие способы и советы экспертов

«Однажды мы приехали погостить к моему брату. Его семья живет на первом этаже и на момент нашего приезда делала ремонт, — вспоминает москвичка Татьяна Чернова, мать шестилетней дочки. — Не знаю, что было тому причиной — то ли ремонт, из-за которого блохи попали в квартиру из подвала, то ли то, что у брата живет кот, которого они выпускают погулять на улицу, но дня через два я заметила у дочки на ногах и руках укусы. Сначала решила, что это комары, потому что на дворе стояло лето. Однако, в отличие от комариных, эти укусы сильно воспалились, были болезненными и на некоторых из них стали образовываться пузыри, которые потом лопались. Дочка не могла спать по ночам, плакала, расчесывала укусы во сне, а я тщетно пыталась понять, в чем дело, пока однажды не увидела на полу в комнате прыгающую блоху. Присмотревшись, я обнаружила, что блох в квартире брата достаточно — особенно в туалете и в коридоре возле плинтусов».