Авиарейс Владивосток-Москва отменили по техническим причинам

Согласно данным дальневосточной прокуратуры, воздушное судно должно было вылететь в 15:45 24 июля. Самолет проверили, полет отменили, сотрудники авиакомпании принесли свои извинения пассажирам: обеспечили их питьем, водой, при необходимости пассажиры могли поселиться в гостинице. Отметим, что среди пострадавших были 33 ребенка.