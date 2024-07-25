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Авиарейс Владивосток-Москва отменили по техническим причинам

Улететь в столицу России не смогли 279 пассажиров.

Источник: Luka Slapnicar/CC0

Авиарейс № 1707 Владивосток-Москва отменили из-за технической неисправности самолета. Всех 279 пассажиров переоформили на другие рейсы, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Согласно данным дальневосточной прокуратуры, воздушное судно должно было вылететь в 15:45 24 июля. Самолет проверили, полет отменили, сотрудники авиакомпании принесли свои извинения пассажирам: обеспечили их питьем, водой, при необходимости пассажиры могли поселиться в гостинице. Отметим, что среди пострадавших были 33 ребенка.

Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Жалоб от людей не поступало. В случае нарушения законных интересов в период ожидания пассажиры вправе обратиться к дежурному прокурору приморской транспортной прокуратуры по следующему номеру телефона: 8950−290−7033.

Ранее «КП» писала о запуске прямого рейса из Владивостока в Китайский Хайлар в автономном районе Внутренняя Монголия.