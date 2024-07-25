Как Черенков во дворе с мужиками играл. Легендарному спартаковцу сегодня исполнилось бы 65

Два часа мы по морозу месили неубранный снег. Сначала все как-то оглядывались на звездного гостя, боялись заехать по ноге, впечатать в горячке в борт. А потом футбол уравнял всех. Звездность Черенкова куда-то улетучилась. Он так же бегал, толкался, падал в сугробы. Только почему-то не орал ни на своих, ни на чужих (на коробке — невиданное дело!) и снежная каша не мешала ему легче других управляться с мячом. Пару раз он собирал вокруг себя у борта кучу соперников и пяткой выдавал пас на ворота, выводя партнера с глазу на глаз с вратарем. Но всякий раз это было так неожиданно даже для своих, что моменты безнадежно запарывались. Когда уже все набегались и намерзлись и готовы были расходиться, Федор вдруг предложил еще сыграть «на кубок, до трех». Осталась только дюжина самых стойких, которые потом и сфотографировались на память.