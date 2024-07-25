Как Черенков во дворе с мужиками играл. Легендарному спартаковцу сегодня исполнилось бы 65

Говорил я тогда мужикам, что приведу Федора Черенкова на нашу хоккейную коробку в Отрадном, где мы каждую неделю бились по два часа — не поверили! Говорил им: почистите поляну — поленились! И вот стоят ошалевшие и не знают, как себя вести. Только самый молодой рыжий Лешка не удержался: «И в самом деле он!». Неловкую паузу разрядил сам Федор: «Ну что, возьмете меня?» Все засмеялись, а Лешка осмелел: «А вы впереди или сзади играть будете?». Тут уж гость изобразил скромность: «Да я так, с краешку».
Два часа мы по морозу месили неубранный снег. Сначала все как-то оглядывались на звездного гостя, боялись заехать по ноге, впечатать в горячке в борт. А потом футбол уравнял всех. Звездность Черенкова куда-то улетучилась. Он так же бегал, толкался, падал в сугробы. Только почему-то не орал ни на своих, ни на чужих (на коробке — невиданное дело!) и снежная каша не мешала ему легче других управляться с мячом. Пару раз он собирал вокруг себя у борта кучу соперников и пяткой выдавал пас на ворота, выводя партнера с глазу на глаз с вратарем. Но всякий раз это было так неожиданно даже для своих, что моменты безнадежно запарывались. Когда уже все набегались и намерзлись и готовы были расходиться, Федор вдруг предложил еще сыграть «на кубок, до трех». Осталась только дюжина самых стойких, которые потом и сфотографировались на память.
Федор Черенков — народный футболист. Фото: Личный архив.
…Игра эта случилась в самом конце декабря 1995 года. Федор тогда приехал к нам с женой Ириной. Пока мы резвились во дворе, Ира с моей Таней накрывали на стол. Я, конечно, волновался, чем и как накормить-напоить дорогих гостей. Хорошо, что кроме всего прочего у нас всегда есть беспроигрышное угощение — северные шанежки, печь которые моя жена — большая мастерица.
Пока Федор мылся в душе, я в щелку спросил его: «Может попить чего? У меня заготовлены и морс, и соки, и минералка…». В ответ из ванной шепоток: «Сережа, принеси, если можно тихонечко рюмочку водки. Надо от мороза отойти!».
Так в ванной под соленый огурчик пополам мы и отметили исполнение моей сокровенной мечты — заманить Федора на нашу коробку.
Сидели гости у нас недолго — приемный сын Федора Денис где-то снимался в детском телеролике, и родители поехали его забирать.
Самое удивительное случилось вечером перед новогодней ночью. Федор (в то время тренер дубля «Спартака») позвонил, поздравил, поблагодарил за игру, а потом вдруг: «А тому Лешке рыжому сколько лет? Можешь дать мне его телефончик? У нас как раз в Сокольниках на первом сборе просмотры будет…». Лешке тому было лет шестнадцать, и он до этого какое-то время занимался в школе «Локомотива», поэтому я, хотя и удивился такому повороту, но принял его. Но когда Федор спросил о сорокалетнем Юрке Крюкове, я рассмеялся и предложил себя…
После первого матча на коробке. Фото: Личный архив.
Кстати, Лешка этот пришел-таки на сбор «Спартака». Федор потом рассказывал: «Я ему говорю, не робей… Я же видел, как ты здорово играл против мужиков, а он как вареный. Так и не раскрепостился».
Через два года Федор снова приехал к нам во двор поиграть и снова перед Новым годом. На этот раз без жены, зато с Денисом. Причем я его не уговаривал, он сам захотел: «Я же тогда ребятам обещал!». В этот раз мужики коробку расчистили. Я повесил в соседних подъездах объявления, поэтому собралось пара десятков зрителей. А после игры четыре аксакала дворовой команды были удостоены домашнего застолья с легендой футбола. Правда, Черенков даже не пригубил — был за рулем…
С Федором я общался часто. Был даже дважды у него в гостях. Запомнился шарж на стене с посланием:
…На прощании с Черенковым в октябре 2014-го в спартаковском манеже в Сокольниках мы с Таней простояли часа три в очереди к гробу. Мелькали не только с красно-белые шарфы, но и цээсковские, динамовские, зенитовские… Многие-многие тысячи.
Настоящий талант ценим всеми, кто понимает толк в футболе.