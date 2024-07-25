Синоптики не сдерживают эмоции: Челябинск может попросту смыть, выльется 100 литров на «квадрат»

Прямо сейчас ливни начинаются в Оренбурге и Магнитогорске. «Но больше всего от стихии рискует пострадать Челябинск — в пятницу, 26 июля, город может попросту смыть. Здесь выпадет 89 мм осадков. Это почти столитровая бочка воды на каждый квадратный метр дорог и тротуаров. Суббота подхватит ненастную эстафету и добавит в копилку еще 58 мм влаги! В такой ситуации без масштабных потопов конечно же не обойдется. Водителям советуем заблаговременно перегнать машины на возвышенности», — говорится в прогнозе.