Синоптики не сдерживают эмоции: Челябинск может попросту смыть, выльется 100 литров на «квадрат»

«Уже в ближайшие часы сильнейшие ливни накроют юг Урала и Предуралья. Экстремальные осадки накануне уже прошли в Ижевске, Екатеринбург тоже “поплыл” после залпового ливня. Местами осадки переходили в град. Но то была лишь разминка перед главным ударом стихии», — говорят специалисты.
В четверг, 25 июля, в течении атмосферных процессов на всей западной половине России произойдет перелом. Баланс сил в противоборстве карского антициклона и гигантской двухъядерной циклонической депрессии изменится в пользу последней. В результате она охватит своим ненастным влиянием большую часть европейской территории России, Урала и Западной Сибири. При этом благодаря затоку арктического холода дожди в ее области будут лишь усиливаться.
«В эпицентре непогоды окажется Южный Урал. В четверг здесь стартует период аномальных ливней, который продлится до выходных включительно. И если сегодняшний день принесет в регион всего 20−25 мм осадков, то последующие двое суток увеличат эту цифру до 150−170 мм. Таким образом, к концу субботы на Южный Урал обрушатся две месячных нормы дождя», — говорится в комментарии Центра «Фобос».
Прямо сейчас ливни начинаются в Оренбурге и Магнитогорске. «Но больше всего от стихии рискует пострадать Челябинск — в пятницу, 26 июля, город может попросту смыть. Здесь выпадет 89 мм осадков. Это почти столитровая бочка воды на каждый квадратный метр дорог и тротуаров. Суббота подхватит ненастную эстафету и добавит в копилку еще 58 мм влаги! В такой ситуации без масштабных потопов конечно же не обойдется. Водителям советуем заблаговременно перегнать машины на возвышенности», — говорится в прогнозе.
Ранее местные синоптики объявили штормовое предупреждение, которое распространяется на 25 и 26 июля: «В отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с».
До 28 июля в районах выпадения сильных дождей ожидаются резкий подъем уровня воды, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.