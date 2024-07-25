Более 7000 обращений поступило на горячую линию с врио губернатора Хабаровского края

Прямой эфир в социальных сетях, который провел глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, тут же стал рейтинговым — жители региона подключались к трансляции и активно задавали вопросы. Впрочем, обращения начали поступать, как только в интернете появились анонсы предстоящей горячей линии.
Онлайн ответить удалось примерно на сорок вопросов, но Демешин заверил: на все жалобы дадут ответы.
— Одна из больных тем у жителей края — состояние дорог. Я тоже езжу по Хабаровску, в том числе и за рулем, и вижу, что дороги объективно в плохом состоянии, — признал Дмитрий Демешин. — Вы перечисляете мне проблемные участки, и мы их возьмем в работу. Я дал поручение главам муниципальных образований и министрам.
Ранее по обращениям жителей уже отремонтировали несколько участков магистралей. За первые две недели июля в порядок привели 22,8 тысячи квадратных метров полотна на 25 дорогах. Например, в Хабаровске выровняли асфальт в Первом микрорайоне, поселке имени Горького, на Восточном шоссе, восстановили многострадальную улицу Новую в Хабаровском районе — на нее была масса нареканий от автомобилистов. В Комсомольске-на-Амуре обновили улицы Калинина, Машинную, Набережную, Северное шоссе.
— Ямочный ремонт — выбрасывание денег на ветер, это несистемный подход. Он не позволяет решать проблему комплексно. Будем выстраивать систему полноценного функционирования регионального дорожного фонда, опираясь на мнение жителей, расставлять приоритеты в ремонте и строительстве дорог, — пообещал глава.
Еще одна популярная тема — здравоохранение. К Дмитрию Демешину обратились по поводу нехватки льготных лекарств.
— С первых же дней начал уделять внимание медицине, много нареканий получило региональное правительство, но постепенно начинаем разбираться с проблемами. На контроле держу обеспечение инсулином больных диабетом. Получал обращения по поводу изношенности зданий, нехватки узких специалистов. Постараемся разобраться с этим. Разговаривал с выпускниками медицинского вуза, рассказал им о социальных льготах по программам, приглашал ехать работать в отдаленные населенные пункты, где люди нуждаются в квалифицированных специалистах, — отчитался врио губернатора. — В Переяславке посмотрел здание поликлиники района имени Лазо, к 1 августа люди должны получить законное право пользоваться медпомощью в обновленном учреждении. Сделал «последнее китайское предупреждение» по срокам и заказчику работ, и подрядчику. За последний месяц на основе обращений жителей сферу медицины проверили федеральные структуры: Росздравнадзор, минздрав. На основе их заключений отрасль будет реформирована за счет наполнения качественным содержанием. Так, чтобы каждый препарат доходил до пациента, а не утилизировался как неиспользованный.
На программу ремонта дворов в крае в этом году дополнительно привлечено 677 миллионов рублей. Эта сумма позволит привести в порядок около ста дворов в Комсомольске, Хабаровске, Бикине, Вяземском, Совгавани, Чегдомыне, Ванине и Николаевске. До ноября реконструкция будет завершена. Дмитрий Демешин заявил, что держит эти работы на контроле и обязательно спросит с глав муниципальных образований.
Врио губернатора напомнил жителям, что они вправе воспользоваться и краевой программой, подав документы на конкурс среди объектов ТОС. Программа уже опробована гражданами и дает свои плоды. Во дворах появляются малые архитектурные формы, освещение, дорожки, спортивные и игровые площадки.
А вот газификация в крае пока не радует результатом.
— «Газпром» свою программу газификации на 2024 год не просто не выполнил, а, не побоюсь этого слова, провалил. Буду обращаться с этой проблемой к президенту России Владимиру Путину, хочу попасть к нему на прием в августе и просить помощи в решении вопроса, — объяснил Дмитрий Демешин. — К строительству многих газораспределительных станций в Хабаровском крае даже не приступили. Темпы работ настолько низкие, что есть риск срыва газификации населенных пунктов. При этом до сих пор без газа жители сел Черная Речка, Нагорное, Воронежское-2, куда голубое топливо должны были подвести еще по прошлой программе. На днях встречался с представителями «Газпрома» и потребовал включить эти населенные пункты в новую программу.
В ходе эфира затронули тему обманутых дольщиков. Дмитрий Викторович отметил, что Хабаровский край — единственный в ДФО, где еще осталась эта проблема. По его словам, связана она с дефицитом в регионе социально ответственных подрядчиков. Долгострои будут завершать «в ручном режиме» — об этом достигнута договоренность с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. На контроль взяты ремонт школ в селах Ильинка и Князе-Волконское Хабаровского района, поселке Октябрьском Ванинского района, детского сада в Многовершинном Николаевского района, реконструкция аэродрома в Охотске и аэропорта в Комсомольске-на-Амуре.
— Строительство школ, детских садов, транспортной инфраструктуры — это мой приоритет в работе. Дам поручение на расширенном заседании правительства, чтобы все эти задачи решались комплексно, — подчеркнул врио губернатора.
Пообещал глава региона навести порядок и в сфере пассажирских перевозок. Для Хабаровска, например, приобретены десять новых трамваев и 16 троллейбусов, которые придут осенью на смену старым машинам.
Жена участника СВО Марина из Заозерного обратилась на линию — в ее доме срочно требуется ремонт. Отошла стенка, а починить некому — хозяин на передовой. Дмитрий Демешин поручил связаться с ней после эфира и напомнил, что помощь участникам СВО и их семьям — абсолютный приоритет для властей любого уровня.
— Развитие региона и защита прав людей — это принципы, которых я придерживаюсь в своей работе. И именно такие задачи поставил передо мной президент, — заверил Дмитрий Демешин.