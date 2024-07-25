Более 7000 обращений поступило на горячую линию с врио губернатора Хабаровского края

— «Газпром» свою программу газификации на 2024 год не просто не выполнил, а, не побоюсь этого слова, провалил. Буду обращаться с этой проблемой к президенту России Владимиру Путину, хочу попасть к нему на прием в августе и просить помощи в решении вопроса, — объяснил Дмитрий Демешин. — К строительству многих газораспределительных станций в Хабаровском крае даже не приступили. Темпы работ настолько низкие, что есть риск срыва газификации населенных пунктов. При этом до сих пор без газа жители сел Черная Речка, Нагорное, Воронежское-2, куда голубое топливо должны были подвести еще по прошлой программе. На днях встречался с представителями «Газпрома» и потребовал включить эти населенные пункты в новую программу.