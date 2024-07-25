Приметы на Проклов день: что нельзя делать 25 июля 2024 года

В четверг, 25 июля, чтят память святых мучеников Прокла и Илария. В народном календаре у даты также есть несколько названий — день Прокла и Илария, Прокл-плакальщик, Проклов день.
Что можно делать 25 июля:
- считалось, что сегодняшняя роса обладает целебными свойствами, поэтому предки верили, что ее нужно сегодня обязательно собрать. Для этого брали льняную ткань, стелили на траву с росой, а после выжимали в глиняный сосуд;
- собранной росой умывались и протирали тело;
Что нельзя делать 25 июля:
- ходить по росе;
- совершать финансовые сделки;
- проводить переговоры;
- есть сахар;
Народные приметы:
- много росы утром — к хорошему урожаю льна, а если ее нет вовсе — быть засухе;
- над лесом стелется туман — будет дождь;
- мыши в полях по ночам пищат громко — теплой погоде.