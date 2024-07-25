Арендный спрос на коммерческие помещения в подвалах вырос в несколько раз

В 1990-х и начале 2000-х годов такие объекты массово организовывались по всему городу, инвесторы их выкупали с прицелом на будущее, но долгое время они пустовали, так как не пользовались спросом. Арендаторы заполняли, в первую очередь, помещения на первых этажах жилых домов. Зачастую коммерсанты выкупали квартиры на первых этажах и переводили их в статус нежилых помещений. Однако в 2014 году было уточнено законодательство, что сделало такую схему практически невозможной. В итоге прирост нового предложения коммерческих помещений сократился, тогда как при активном развитии ритейла, общепита, сферы услуг и других направлений бизнеса спрос на такие площади только увеличивался. И при отсутствии других вариантов арендаторы начали активно заезжать в подвалы.