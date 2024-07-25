В вузах завершается прием документов на бюджет

«За день до окончания приема через суперсервис “Поступление в вуз онлайн” на Госуслугах заявления на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже подали 930 тысяч абитуриентов, — сообщили “РГ” в Минобрнауки. — Количество заявлений, поданных в вузы напрямую — лично и по почте — будет подсчитано позже».