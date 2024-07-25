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В вузах завершается прием документов на бюджет

Источник: Российская газета

В четверг, 25 июля, заканчивается прием документов в вузы на бюджетные места.

Напомним, на 2024/2025 учебный год вузам выделено более 620 тысяч таких мест, и 28,5 тысячи из них — для новых регионов.

«За день до окончания приема через суперсервис “Поступление в вуз онлайн” на Госуслугах заявления на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже подали 930 тысяч абитуриентов, — сообщили “РГ” в Минобрнауки. — Количество заявлений, поданных в вузы напрямую — лично и по почте — будет подсчитано позже».

Какие направления самые популярные?

«У поступающих через суперсервис самым востребованными стали инженерные направления, в первую очередь, связанные с ИТ, а также медицина и педагогика», — уточнили в министерстве.

В топ направлений подготовки вошли:

— Информатика и вычислительная техника;

— Педагогическое образование, в том числе с двумя профилями;

— Информационные системы и технологии;

— Лечебное дело;

— Прикладная информатика;

— Программная инженерия.

Кстати, сегодня не только последний день подачи документов на бюджет, но и последний день, когда вузы могут проводить собственные вступительные испытания.

А что дальше?

27 июля — публикация конкурсных списков;

28−30 июля — зачисление олимпиадников, льготников и тех, кто поступает по квотам;

3−9 августа — основной этап зачисления.

Если вы поступаете на платное отделение, то времени у вас больше. Для тех, кто выбрал обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг прием документов заканчивается не позднее 20 августа.