В вузах завершается прием документов на бюджет

В четверг, 25 июля, заканчивается прием документов в вузы на бюджетные места.
Напомним, на 2024/2025 учебный год вузам выделено более 620 тысяч таких мест, и 28,5 тысячи из них — для новых регионов.
«За день до окончания приема через суперсервис “Поступление в вуз онлайн” на Госуслугах заявления на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже подали 930 тысяч абитуриентов, — сообщили “РГ” в Минобрнауки. — Количество заявлений, поданных в вузы напрямую — лично и по почте — будет подсчитано позже».
Какие направления самые популярные?
«У поступающих через суперсервис самым востребованными стали инженерные направления, в первую очередь, связанные с ИТ, а также медицина и педагогика», — уточнили в министерстве.
В топ направлений подготовки вошли:
— Информатика и вычислительная техника;
— Педагогическое образование, в том числе с двумя профилями;
— Информационные системы и технологии;
— Лечебное дело;
— Прикладная информатика;
— Программная инженерия.
Кстати, сегодня не только последний день подачи документов на бюджет, но и последний день, когда вузы могут проводить собственные вступительные испытания.
А что дальше?
27 июля — публикация конкурсных списков;
28−30 июля — зачисление олимпиадников, льготников и тех, кто поступает по квотам;
3−9 августа — основной этап зачисления.
Если вы поступаете на платное отделение, то времени у вас больше. Для тех, кто выбрал обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг прием документов заканчивается не позднее 20 августа.