Во Владивостоке на время ВЭФ введут ограничение на плавание всех видов судов

Во Владивостоке на время проведения IX Восточного экономического форума (ВЭФ) введут ограничение на плавание на всех видах судов. Исключение составят плавсредства, используемые на форуме, и местные пассажирские линии. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали соответствующий документ от Минтранса, сообщает ИА PrimaMedia.
Ограничения затронут период со 2 по 6 сентября. Он распространится на акваторию Амурского залива в бухте Новик, ограниченную с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, и акваторию Уссурийского залива в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова. Также в морском порту Владивосток с 1 по 6 сентября будет действовать запрет на перевалку опасных грузов.
«Установить запретные для плавания районы для всех типов судов (маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры)», — говорится в документе Минтранса.
Исключение составят суда, привлеченные к мероприятиям по подготовке и проведению IX Восточного экономического форума во Владивостоке, суда местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик (поселок Подножье острова Русский), специальные спасательные суда и суда для оказания экстренной медицинской помощи (по согласованию с Центром оперативного управления силами и средствами).
Напомним, «Улицу Дальнего Востока» вновь возводят на Университетской набережной Владивостока к ВЭФ. Каждый павильон, представляющий тот или иной дальневосточный регион, будет иметь свой особенный облик. Ремонт гостевого маршрута, работы по дополнительному озеленению городских территорий, благоустройство набережной ДВФУ и возведение «Улицы Дальнего Востока» (0+) — важный список мероприятий, которые проводятся во Владивостоке рамках подготовки к IX Восточному экономическому форуму.