Во Владивостоке на время ВЭФ введут ограничение на плавание всех видов судов

Ограничения затронут период со 2 по 6 сентября. Он распространится на акваторию Амурского залива в бухте Новик, ограниченную с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, и акваторию Уссурийского залива в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова. Также в морском порту Владивосток с 1 по 6 сентября будет действовать запрет на перевалку опасных грузов.