В Омской области на полях появились необычные геометрические узоры

В Большереченском районе Омской области на полях с овсом появились необычные геометрические узоры. Сразу в нескольких местах появились круги и абсолютно симметричные квадраты. Местные жители гадают, кто автор таких узоров.
Сделать снимок с воздуха у местных жителей не получилось из-за запрета на взлёт квадракоптеров, но даже на фото «с земли» заметно, что фигуры созданы из ровных полос.
Синоптики предположили, что такое могло случиться после череды ливней в Омской области. Растения могли не выдержать напора стихии. Агрономы называют такое явление полеганием культуры и считают, что высокие стебли были скручены ветром.
Но местные жители все равно задаются вопросами, они считают, что природное явление оказалось слишком уж геометрически правильным.