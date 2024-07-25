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В Омской области на полях появились необычные геометрические узоры

Синоптики связывают это с последствиями обильных дождей.

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Источник: Om1.ru

В Большереченском районе Омской области на полях с овсом появились необычные геометрические узоры. Сразу в нескольких местах появились круги и абсолютно симметричные квадраты. Местные жители гадают, кто автор таких узоров.

Сделать снимок с воздуха у местных жителей не получилось из-за запрета на взлёт квадракоптеров, но даже на фото «с земли» заметно, что фигуры созданы из ровных полос.

Синоптики предположили, что такое могло случиться после череды ливней в Омской области. Растения могли не выдержать напора стихии. Агрономы называют такое явление полеганием культуры и считают, что высокие стебли были скручены ветром.

Но местные жители все равно задаются вопросами, они считают, что природное явление оказалось слишком уж геометрически правильным.