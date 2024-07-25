Самое жаркое лето: как изменился климат Алматы за последние 100 лет

Каждое десятилетие с 1943-го по 2023 год было теплее предыдущего. Особенно заметно повышение температуры в июле. За период с 2004-го по 2013 год средние месячные температуры составляли: в июне — 22,6 градуса, в июле — 24,6, в августе — 23,6. В период с 2014-го по 2023 год эти показатели изменились: в июне — 22,9 градуса выше нуля, в июле — чуть больше 26, в августе — почти 24 градуса.