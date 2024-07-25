Самое жаркое лето: как изменился климат Алматы за последние 100 лет

Климатологи поделились интересными фактами о климате южной столицы.
Так, самым холодным месяцем считается январь со средней дневной температурой минус 4,6 градуса. Абсолютный минимум был зафиксирован в Алматы в январе 1969 года и составил минус 30 градусов, а максимум — в 1940 году, около 17 градусов выше нуля.
Июнь имеет среднюю температуру в дневное время 22,1 градуса. Абсолютный минимум в июне был отмечен в 1927 году, он составил всего два градуса выше нуля, а максимум — 39 градусов в 1977 году.
«В июле абсолютный максимум температуры воздуха в Алматы был зафиксирован 22-го числа 1983 года и составил 43,4 градуса. Абсолютный минимум — в 1926 году — всего семь градусов тепла. В августе самая низкая температура днем была зафиксирована в 1978 году и составила около пяти градусов, а максимум — 41 градус жары в 1944 году».
В период с 1976-го по 2023 год среднегодовая температура воздуха в Алматы увеличивалась со скоростью 0,54 градуса за десять лет. Причем потепление фиксируется во все сезоны, за исключением декабря, где изменения минимальны.
К примеру, в период с 2014-го по 2023 год июнь стал теплее на 2,8 градуса, июль — на 2,3, а август — на 1,4 градуса по сравнению с 1944—1953 годами.
Каждое десятилетие с 1943-го по 2023 год было теплее предыдущего. Особенно заметно повышение температуры в июле. За период с 2004-го по 2013 год средние месячные температуры составляли: в июне — 22,6 градуса, в июле — 24,6, в августе — 23,6. В период с 2014-го по 2023 год эти показатели изменились: в июне — 22,9 градуса выше нуля, в июле — чуть больше 26, в августе — почти 24 градуса.
За последние десять лет самое жаркое лето алматинцы ощутили в 2023 году, а самое холодное — в 2016-м.
Климатологи также отметили, что последнее пятилетие (2019−2023 годы) оказалось значительно теплее предыдущего пятилетия (2014−2018 годы) во все летние месяцы.
«Интересно, что за период 1936—2023 годов самый жаркий июнь был зафиксирован в 2008 году со средней температурой 24,8 градуса, а самый холодный — в 1954-м с температурой 17,4 градуса. Самый теплый июль за последние 87 лет был зафиксирован в 2015 году со средней температурой 27,3 градуса. Самая холодная середина лета была в 1972 году — 20,7 градуса. В августе наиболее теплым месяцем оказался август 2008-го со средней температурой 25,2 градуса. Самый холодный август был зафиксирован в 1936 году с температурой 19,3 градуса».