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В Минстрое объяснили, что стало со стендами на Аллее строителей в Омске

С Аллеи строителей по улице Тарской, что в центре Омска пропали установленные там ранее информационные стенды. В региональном министерстве строительства в четверг, 25 июля 2024 года, объяснили, что с ними стало.

«Информационные стенды с Аллеи строителей на улице Тарской демонтировали, чтобы заменить. Инициатор — Союз строителей Омской области», — прокомментировали в омском Минстрое.

Судя по приложенным кадрам, пока от стендов остались лишь металлические основания.

Ожидается, что первые десять обновленных стендов вернут на Аллею уже в августе.

Аллею строителей на улице Тарской открыли в 2009 году. Там были расположены 30 стендов-пилонов, где размещены имена 109 почетных и 173 заслуженных строителей России, а также несколько сотен редких документов — рисунков, чертежей, фотографий из истории города.

ЖКХ