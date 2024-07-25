В Минстрое объяснили, что стало со стендами на Аллее строителей в Омске

«Информационные стенды с Аллеи строителей на улице Тарской демонтировали, чтобы заменить. Инициатор — Союз строителей Омской области», — прокомментировали в омском Минстрое.
Судя по приложенным кадрам, пока от стендов остались лишь металлические основания.
Ожидается, что первые десять обновленных стендов вернут на Аллею уже в августе.
Аллею строителей на улице Тарской открыли в 2009 году. Там были расположены 30 стендов-пилонов, где размещены имена 109 почетных и 173 заслуженных строителей России, а также несколько сотен редких документов — рисунков, чертежей, фотографий из истории города.