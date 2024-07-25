Шесть автомобилей доставили из Иркутска в зону СВО

В зону проведения спецоперации из столицы Иркутской области были доставлены несколько автомобилей. Мотострелковый полк «Иркут» получил КАМАЗ и пять УАЗов, среди которых один «Патриот». Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра техника нужна бойцам для доставки боеприпасов, раненых и продуктов.