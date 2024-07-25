Агроном о том, что нужно сделать на даче в августе

Поскольку в самом начале сезона были заморозки, сейчас нет плодов на яблонях, грушах, на косточковых и других плодовых деревьях и кустарниках. Получив дополнительную силу от биопрепаратов, которые сегодня широко рекламируют в интернете и по телевизору, они всё равно не будут наращивать плоды. Всё пойдёт в рост. Следовательно, в августе необходимо заняться обрезкой, омолодить деревья и кустарники, убрав старые ветки. Пересадите садовую клубнику, она систематически нуждается в переносе на новые грядки. Август — лучшее время для этого: до зимы клубника успеет адаптироваться и уже в следующем году даст неплохой урожай. Также сейчас можно подготовить ямы к осенней посадке деревьев. Размер каждой из них должен быть приблизительно 70×70, чтобы легко поместились корни саженца. Нелишним будет добавить в выкопанные ямы перепревший навоз.