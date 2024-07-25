Агроном о том, что нужно сделать на даче в августе

Рыхлим и мульчируем
По прогнозам, жары этим летом больше не предвидится. В прохладную погоду влага с поверхности грядок испаряется медленно, поэтому поливайте будущий урожай, только если видите, что земля подсохла. Чтобы ускорить воздушный и водный обмен, и повысить способность растений лучше впитывать полезные вещества, чаще рыхлите почву вокруг посадок. Это особенно касается глинистых почв: если их не рыхлить, влага будет застаиваться, а, следовательно, будут создаваться хорошие условия для слизней. Подкормки удобрениями с азотом лучше заменить на комплексные минеральные составы с высоким содержанием фосфора, поскольку все культуры сейчас в стадии роста и плодоношения.
Если же на какое-то время вернётся жаркая погода, замульчируйте грядки соломой, сеном, опилками. Песчаные почвы без мульчи очень быстро теряют запас влаги. Не забывайте проветривать теплицы. Поливать огород лучше в вечернее время, когда не жарко, иначе вы сварите часть будущего урожая прямо на грядках. И учтите, что перед применением жидких удобрений нужно обильно пролить все культуры чистой водой.
Деревья достаточно адаптированы к уральской погоде, поэтому нельзя сказать, что они сильно страдают. Меньше всего в периоды природных катаклизмов рискуют тепличные овощи — помидоры, огурцы, баклажаны и перцы. Если у вас они растут в открытом грунте, не беспокойте их лишний раз — не подкармливайте и реже поливайте.
Убираем лук и чеснок
Стоит ли использовать какие-то ускорители роста для растений, чтобы помочь им?
Урожаю помогать не надо, надо помочь себе: изначально не садите много, не садите густо. Выдерживайте агротехнику, подкармливайте свои посадки — и природа даст столько, сколько вам будет нужно. В сложные погодные условия, конечно, следует уменьшить свои ожидания.
Поскольку в самом начале сезона были заморозки, сейчас нет плодов на яблонях, грушах, на косточковых и других плодовых деревьях и кустарниках. Получив дополнительную силу от биопрепаратов, которые сегодня широко рекламируют в интернете и по телевизору, они всё равно не будут наращивать плоды. Всё пойдёт в рост. Следовательно, в августе необходимо заняться обрезкой, омолодить деревья и кустарники, убрав старые ветки. Пересадите садовую клубнику, она систематически нуждается в переносе на новые грядки. Август — лучшее время для этого: до зимы клубника успеет адаптироваться и уже в следующем году даст неплохой урожай. Также сейчас можно подготовить ямы к осенней посадке деревьев. Размер каждой из них должен быть приблизительно 70×70, чтобы легко поместились корни саженца. Нелишним будет добавить в выкопанные ямы перепревший навоз.
В августе обычно выкапывают лук. Это можно делать, когда полностью высохла надземная часть. Примерно за две недели до уборки лук прекращают поливать. Убирают лук в сухую солнечную погоду, луковицы оставляют на земле для просыхания, а спустя несколько часов убирают в хорошо проветриваемое помещение.
Если пожелтели листья озимого чеснока, его также можно собирать. У большинства садоводов чеснок желтеет ещё в июле. Кстати, для озимого чеснока важно, чтобы междурядья были хорошо разрыхлены: температура, когда-то холодно, то жарко, провоцирует рост грибковой инфекции. Последние несколько лет озимый чеснок у многих гниет.
Конец августа идеален для размножения плодовых и цветочных культур. Разделите многоярусный лук, шнитт-лук и эстрагон. Не забудьте про пионы и флоксы, флокс не любит, когда у него древеснеют корни. То же самое надо сделать и с другими многолетниками. Соберите семена календулы, настурции, гвоздики и других однолетников, затем высушите их, разложите по пакетикам и подпишите.
Собираем вредителей
Картошка в колорадских жуках, но она ещё цветет. Можно сейчас обрабатывать химией? Или надо личинки вручную собирать? И что делать, если у картошки верхние листья сохнут и скручиваются?
Скручивание листьев на картошке — это инфекция, не вредитель. А вы, конечно, можете обрабатывать кусты химикатами. Но за месяц до того, как вы соберётесь выкапывать картошку. Ни в коем случае не оставляйте картофель с зараженных кустов на семена. И в будущем стоит поменять место для картошки, то есть соблюсти севооборот. Многие по двадцать лет высаживают картофель на одно и то же место. Если возможности поменять место нет, то нужно хотя бы высаживать сидераты — овёс, горчицу. Они являются природными удобрениями. Им дают подрасти, потом срезают зеленую массу, равномерно разбрасывают ее по участку и перекапывают. Разлагаясь в земле, сидераты насыщают почву полезными элементами.
Колорадский жук, слизни адаптировались ко многим препаратам и стали практически не изводимыми, это факт. Поэтому самый лучший результат даёт только ручной сбор. Не ленитесь, утраивайте периодический сбор. И не оставляйте у грядок выдранную траву, сорняки, чтобы вредители там не подпитывались.