В Башкирии начали ремонт трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы

В Башкирии стартовал ремонт дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. На эти работы направят более 200 миллионов рублей. Сегодня подрядная организация уже выполняет фрезерование на семикилометровом участке вблизи деревни Илькино Белебеевского района.
После фрезерования дорожники планируют выполнить устройство выравнивающего слоя, обновить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины и нанести разметку.
По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой, дорога Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы входит в региональную опорную сеть.
— Трасса обеспечивает транспортную связь множества населенных пунктов, а в 2024 году в планах отремонтировать более 21 километра этой дороги в Белебеевском и Туймазинском районах, — добавила г-жа Минакова.
Кроме того, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Башкирии планируют отремонтировать 61,5 километра на 26 объектах опорной дорожной сети. Эти участки расположены на трассах, связывающих райцентры с Уфой, дорогах, ведущих к значимым туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, а также крупным промышленным предприятиям или кластерам.
— Общая протяженность опорной дорожной сети Башкирии составляет 3188 километра, из которых на начало 2024 года 2233 километра, или 70,03 процента от общего количества региональных дорог опорной сети, соответствует нормативам, — уточнили в пресс-службе башкирского Кабмина.