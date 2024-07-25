В Башкирии начали ремонт трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы

Кроме того, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Башкирии планируют отремонтировать 61,5 километра на 26 объектах опорной дорожной сети. Эти участки расположены на трассах, связывающих райцентры с Уфой, дорогах, ведущих к значимым туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, а также крупным промышленным предприятиям или кластерам.