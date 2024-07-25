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В Астане сельхозярмарка выходного дня сменит локацию

Городская сельскохозяйственная ярмарка по адресу ул. Б. Сокпакпаева, 21 закрывается в связи со сменой локации, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Источник: Акимат Астаны

Накануне сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей столицы и регионов возобновила свою работу в Астане. Место ее проведения изменится. О новой локации будет сообщено дополнительно. Отметим, в ярмарке будут задействованы столичные и региональные товаропроизводители.

Напомним, с 29 июня в Астане ежедневно работает новая сельскохозяйственная ярмарка вдоль улицы Бейбарыс Султана. Новая ярмарка, расположенная напротив ЖК «Рио-де-Жанейро» (ул. Бейбарыс Султана, 23), открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 20:00 часов.

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