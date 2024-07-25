В Астане сельхозярмарка выходного дня сменит локацию

Накануне сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей столицы и регионов возобновила свою работу в Астане. Место ее проведения изменится. О новой локации будет сообщено дополнительно. Отметим, в ярмарке будут задействованы столичные и региональные товаропроизводители.