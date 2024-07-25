Дожди с грозами ожидаются в четверг на большей части Казахстана

«В Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на северо-западе Карагандинской, на северо-западе, юго востоке Жамбылской, на западе, юге Алматинской, на юго-западе, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, в центре области Абай сохраняется, на западе, востоке области Улытау ожидается высокая пожарная опасность. В Мангыстауской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».