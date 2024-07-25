Дожди с грозами ожидаются в четверг на большей части Казахстана

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на западе, северо-западе страны ожидаются сильные дожди. На севере РК ночью и утром ожидается туман», — говорится в сообщении.
Днем в Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областях, в области Жетысу, Абай, Улытау, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара. Днем на севере, в центре Алматинской области, на севере, юге, в центре области Жетысу ожидается очень сильная жара.
«В Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на северо-западе Карагандинской, на северо-западе, юго востоке Жамбылской, на западе, юге Алматинской, на юго-западе, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, в центре области Абай сохраняется, на западе, востоке области Улытау ожидается высокая пожарная опасность. В Мангыстауской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2−7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 30−32 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 38−40 градусов.
В Акмолинской области днем +28+33 (на западе, севере +25), ночью +10+15.
В области Улытау днем +32+37 (на севере +29), ночью +20+25 (на севере +16).
В Карагандинской области днем +28+33 (на юге +36), ночью +13+18 (на юге +23).
В Северо-Казахстанской области днем +19+24, ночью +9+14.
В Костанайской области днем +18+23 (в центре +26, на юге +32), ночью +12+17 (на юге +20).
В Актюбинской области днем +19+24 (на юге, востоке +29+34), ночью +14+19 (на юге +25).
В области Абай днем +30+35 (на юге +38), ночью +15+20.
В Восточно-Казахстанской области днем +28+33 (на востоке +24), ночью +15+20 (на востоке +10).
В Павлодарской области днем +27+32 (на севере +24), ночью +14+19.
В Алматинской области днем +32+37 (на севере, в центре +41, в горных районах +22+27), ночью +20+25 (в горных районах +10+15).
В области Жетысу днем +32+37 (на севере, на юге, в центре +41, в горных районах +28), ночью +16+21 (в горных районах +13).
В Туркестанской области днем +38+43 (в горных районах +35), ночью +21+26 (в горных районах +13).
В Западно-Казахстанской области днем +25+30 (на востоке +22), ночью +14+19.
В Атырауской области днем +25+30, ночью +16+21.
В Мангистауской области днем +32+37 (на западе +29), ночью +20+25.
В Кызылординской днем +37+42 (на севере +33), ночью +22+27.
В Жамбылской области днем +35+40 (в горных районах +32), ночью +21+26 (в горных районах +16).
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики..