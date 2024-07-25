В Уфе врачи выходили 400-граммовую девочку

«Команда врачей совершила настоящее чудо, научив малышку самостоятельному дыханию и наладив ее питание. Все это время рядом с Софьей находилась мама, верившая в чудо. Самые сложные и судьбоносные дни в жизни малышки прошли в нашем центре», — говорят в РПЦ.