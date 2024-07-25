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В Уфе врачи выходили 400-граммовую девочку

Она родилась длиной в 27 см.

Врачи перинатального центра в Уфе девочку, которая при рождении весила 400 грамм и была длиной 27 см. Малышку назвали Софьей — она первый и долгожданный ребенок в семье.

Сразу после ее появления на свет, девочку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Там удалось стабилизировать состояние Софьи.

«Команда врачей совершила настоящее чудо, научив малышку самостоятельному дыханию и наладив ее питание. Все это время рядом с Софьей находилась мама, верившая в чудо. Самые сложные и судьбоносные дни в жизни малышки прошли в нашем центре», — говорят в РПЦ.

Спустя время ее перевели в городскую детскую клиническую больницу № 17. Там продолжили лечение и выхаживание. Девочке провели коррекцию ретинопатии и другие необходимые процедуры.

Специалисты называют этот случай уникальным для республики. Раньше в Башкирии не удавалось выходить пациентов с таким маленьким весом.

«На сегодняшний день, спустя 110 дней после рождения, вес Софьи увеличился с 400 грамм до 2472 грамм», — добавили в центре.

здоровье
медицина