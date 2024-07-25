Жители Башкирии строят на личных участках автосервисы и гостиницы

В Башкирии с начала этого года специалисты выявили более четырех тысяч признаков нарушений земельного законодательства — в том числе с помощью беспилотников. Росреестр использует беспилотные летательные аппараты при проведении надзорных мероприятий.
Об этом рассказала заместитель руководителя управления Росреестра по РБ Наталья Низамутдинова. Как пояснила Наталья Александровна, данные, полученные при помощи беспилотников, более точны.
— Использование квадрокоптеров позволяет проводить съемки даже в труднодоступных местах, а собранная информация используется для выявления и исправления ошибок, а также устранения нарушений земельного законодательства, — говорит г-жа Низамутдинова. — Беспилотники очень важны. С их помощью мы также выявляем земельные участки, которые имеют потенциал для вовлечения в жилищное строительство.
Человек не всегда может добраться в разные районы республики и осмотреть землю, а дроны проводят съемку сразу нескольких кадастровых кварталов в районе.
— Определяются границы участков, по полученным координатам можно определить, где произошел самозахват территории — это распространенное в Башкирии нарушение, — сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по РБ. — Также видны пустые участки, которые можно задействовать под жилищное строительство.
По словам Натальи Низамутдиновой, «еще одно наиболее распространенное правонарушение — неиспользование в течение трех лет по целевому назначению земельных участков, которые предоставлены для жилищного или иного строительства, для садоводства и огородничества».
— Например, у гражданина в собственности земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, а он решил заняться предпринимательской деятельностью, построил автосервис и ремонтирует машины, — объясняет она. — Случалось, что на участках строили гостиницы или дома блокированной застройки.
Эксперт разъяснила, что в стране с 2020 года действует мораторий на проведение плановых проверок в отношении граждан и бизнеса, так что все усилия в сфере земельного надзора направлены на предупреждение и профилактику нарушений.
— Кроме того, специалисты стараются стимулировать граждан добровольно исправлять нарушения, — говорит она. — Вместо плановых проверок Росреестр ведет наблюдения и проводит выездные обследования.
Но внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой проводить можно, отмечает Наталья Низамутдинова.
— И в этом случае нарушитель может быть привлечен к административной ответственности, — предупреждает она. — Во время выездных обследований — например, по обращению собственника соседнего участка — инспекторы выезжают на место и при помощи инструментального обследования геодезическим оборудованием определяют, соответствуют ли границы тем, что указаны в документах. Случается, что подозрение не подтверждается. Но самовольное занятие земельного участка или его части составляет примерно 20 процентов всех нарушений. На неиспользование участка по целевому назначению в течение трех лет приходится около половины всех выявленных нарушений.
Как пояснила замруководителя башкирского управления Росреестра, «если собственнику был предоставлен участок для индивидуального жилищного строительства, а он в течение трех лет не залил даже фундамента и не направил в администрацию документов о начале работ, инспекторы выносят предупреждение».
— Через определенное время проводят проверку и, если участок по-прежнему не используется, по согласованию с прокуратурой инициируются контрольно-надзорные мероприятия, — проинформировала она. — Далее выносится предписание с указанием разумного срока для устранения нарушения. Затем вновь проводится проверка, и уже тогда гражданина могут привлечь к административной ответственности.
Нередко нарушения бывают неосознанными — собственники ставят заборы не по границам земельного участка, захватывают соседние. Это очень распространенное нарушение, с которым связано много жалоб.
— Если вы, например, задумали огородить забором свой участок и построить какое-то здание на нем, желательно убедиться, что фактические границы землепользования соответствуют документам и сведениям на публичной кадастровой карте, — отмечает Наталья Низамутдинова.
В прошлом году Росреестр провел в Башкирии более 10 тысяч ревизий и выявил шесть тысяч нарушений. А за половину этого года состоялось уже более 5,5 тысячи проверок, по итогам которых зафиксированы уже четыре тысячи нарушений.