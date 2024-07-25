Жители Башкирии строят на личных участках автосервисы и гостиницы

— И в этом случае нарушитель может быть привлечен к административной ответственности, — предупреждает она. — Во время выездных обследований — например, по обращению собственника соседнего участка — инспекторы выезжают на место и при помощи инструментального обследования геодезическим оборудованием определяют, соответствуют ли границы тем, что указаны в документах. Случается, что подозрение не подтверждается. Но самовольное занятие земельного участка или его части составляет примерно 20 процентов всех нарушений. На неиспользование участка по целевому назначению в течение трех лет приходится около половины всех выявленных нарушений.