Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллион рублей посчастливилось выиграть в лотерею жительнице Новосибирска

На эти деньги женщина планирует купить автомобиль.

Жительнице Новосибирска внезапно улыбнулась удача и ей удалось выиграть миллион рублей в моментальной лотерее. Информацией об этом поделилась пресс-служба «Национальной лотереи».

Известно, что выигрышный билет оказался одним из двух последних, которые сибирячка купила в день розыгрыша. Будущая обладательница миллиона была настолько потрясена внезапным успехом, что это вызвало у нее слезы радости.

Сибирячка поделилась, что полученные деньги она планирует потратить на покупку автомобиля, уточнили в пресс-службе.

Ранее мы писали о том, что другому нашему земляку также посчастливилось выиграть в лотерею. Мужчина стал обладателем приза в 5 млн рублей, однако пока что не забрал свой выигрыш.