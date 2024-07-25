Миллион рублей посчастливилось выиграть в лотерею жительнице Новосибирска

Жительнице Новосибирска внезапно улыбнулась удача и ей удалось выиграть миллион рублей в моментальной лотерее. Информацией об этом поделилась пресс-служба «Национальной лотереи».
Известно, что выигрышный билет оказался одним из двух последних, которые сибирячка купила в день розыгрыша. Будущая обладательница миллиона была настолько потрясена внезапным успехом, что это вызвало у нее слезы радости.
Сибирячка поделилась, что полученные деньги она планирует потратить на покупку автомобиля, уточнили в пресс-службе.
Ранее мы писали о том, что другому нашему земляку также посчастливилось выиграть в лотерею. Мужчина стал обладателем приза в 5 млн рублей, однако пока что не забрал свой выигрыш.