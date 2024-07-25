Пенсионер из Омска лишился полмиллиона рублей из-за мобильного оператора

В Омске суд оштрафовал на мобильного оператора, по вине которого до омича смогли дозвониться мошенники из заграницы.
Мошенники из другого государства смогли подменить свои телефонные номера на российские в сети оператора и дозвониться до 85-летнего омича. После общения с иностранцами пенсионер лишился 411 тыс. рублей, хранившихся на банковском счету.
На мобильного оператор завели дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ («неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи»).
Суд оштрафовал мобильного оператора на 600 тыс. рублей. Компания оплатила штраф в полном объеме. По факту хищения средств с банковского счета было заведено уголовное дело.