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Пенсионер из Омска лишился полмиллиона рублей из-за мобильного оператора

Сотовый оператор пропустил звонок от мошенников из заграницы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске суд оштрафовал на мобильного оператора, по вине которого до омича смогли дозвониться мошенники из заграницы.

Мошенники из другого государства смогли подменить свои телефонные номера на российские в сети оператора и дозвониться до 85-летнего омича. После общения с иностранцами пенсионер лишился 411 тыс. рублей, хранившихся на банковском счету.

На мобильного оператор завели дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ («неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи»).

Суд оштрафовал мобильного оператора на 600 тыс. рублей. Компания оплатила штраф в полном объеме. По факту хищения средств с банковского счета было заведено уголовное дело.