От «Броневой» до «Каретной». «Фонтанка» показывает, как будут выглядеть новые станции метро

На фоне чрезвычайно низких темпов развития метро вербальные декларации администрации о почти сотне новых объектов, а также меняющиеся схемы и сроки могут вызывать понятный скепсис. Если отойти от рендеров и презентаций, можно зафиксировать следующее положение вещей. «Каретную» и «Путиловскую», несмотря на очевидный аврал, который вылился в реальное уголовное дело, все же торопятся сдать в 2024 году (правда, «Путиловская» заработает на пересадку с «Кировским заводом» только в 2025-м).



Проектирование следующего участка до «Каретной», чьи рендеры показаны выше, идет. Заказчику передали комплект документов для прохождения госэкспертизы по первому этапу. Параллельно тестовую проходку там начали два старых проходческих комплекса «Метростроя» производства Ясиноватского машиностроительного завода. Всего их будет четыре: еще два щита для «Метростроя Северной столицы» делает «Алмаз-Антей». То есть два двухпутных тоннеля будут строить с двух сторон.



Проектирование участка до «Сосновой Поляны» тоже в процессе — там возникали свои проблемы в связи с предполагаемым плывуном на пути прохождения линии. Всё остальное пока только на бумаге. КГА опубликовал задание на проектирование участка от «Каретной» до «Полюстровского проспекта» (тоже 7 км тоннеля с проходкой под Невой), здесь пытаются согласовать место для вестибюля станции «Суворовская-1».



Самое интригующее в итоге — это депо «Красносельское». Его проектирование и строительство «Метрострой Северной столицы» целиком отдает на субподряд. По сути, это явное приглашение в город еще одного подрядчика по строительству подземки, поскольку ресурсы одного МССС явно не соответствуют амбициям и финансовым возможностям Смольного. Приглашение принято: контракт предполагается заключить с группой компаний БТС-Мост Руслана Байсарова, в портфолио которой есть метро в Москве, Новосибирске и Красноярске. Собеседники «Фонтанки» считают, что депо — это пробный шар для нового подрядчика и случай показать себя.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру».