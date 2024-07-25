Депутаты ЗС обсудили с руководством Иркутской областной больницы ее обновление

Иркутской областной клинической больнице требуется обновление. Первый вице-спикер Заксобрания региона Кузьма Алдаров и председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной защите Артём Лобков вместе с министром здравоохранения Андреем Модестовым посетили крупнейшее медучреждение Приангарья. Результатом визита стала договоренность с правительством о том, что необходимо проработать тему строительства и капитального ремонта зданий. В частности, речь идет о возведении нового приёмного отделения и хирургического корпуса перинатального центра, а также о реконструкции поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.