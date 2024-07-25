Депутаты ЗС обсудили с руководством Иркутской областной больницы ее обновление

Иркутской областной клинической больнице требуется обновление. Первый вице-спикер Заксобрания региона Кузьма Алдаров и председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной защите Артём Лобков вместе с министром здравоохранения Андреем Модестовым посетили крупнейшее медучреждение Приангарья. Результатом визита стала договоренность с правительством о том, что необходимо проработать тему строительства и капитального ремонта зданий. В частности, речь идет о возведении нового приёмного отделения и хирургического корпуса перинатального центра, а также о реконструкции поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.
— Необходимы новые помещения для более качественного оказания медицинской помощи. Это мы договорились обсудить отдельно с правительством региона. По капремонту поликлиники решение вопроса неоправданно растянулось почти на шесть лет. Большой поток посетителей вызывает неудобства. Будем заниматься сокращением сроков, — сказал Кузьма Алдаров.
Кроме того, депутаты приняли участие в передаче новой кареты скорой помощи территориальному центру медицины катастроф, работающему на базе областной больницы. Белорусский реанимобиль ценой в 11,8 миллиона рублей вручила авиакомпания «СиЛА». Благодаря машине удастся еще быстрее реагировать на происшествия и доставлять пациентов.
— Автомобиль укомплектован необходимым оборудованием, медицинскими укладками, кислородной системой. В перечень оборудования входят инфузомат, дефибриллятор-монитор, электрокардиограф, аппарат вентиляции лёгких, небулайзер, акушерское и реанимационное оборудование, — перечислил Артём Лобков. — Для транспортировки пациентов в холодный период есть одеяло с подогревом, вакуумный матрац, термосумка для медикаментов.
А еще у реанимобиля есть особенность — из-за специальной окраски он «светится» в темноте.