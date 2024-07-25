В первом полугодии в Казахстане ввели почти 27 тысяч новых дошкольных мест

По поручению главы государства к июню 2024 года качество интернета в школах Казахстана улучшилось втрое. Все школьные учебники переведены в цифровой формат и доступны на 11 платформах. Для повышения доступности образовательных ресурсов был запущен новый сервис Bilim в мобильном приложении eGovMobile, а также расширен перечень цифровых документов на портале электронного правительства, включая аттестат о среднем образовании, дипломы о техническом и профессиональном образовании.