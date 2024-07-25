Десятки домов в Октябрьском округе переведут на пониженное давление 26 июля

Жители десятков домов в Октябрьском округе столкнутся с пониженным давлением воды в кранах. Об этом предупредили в омском водоканале.
С 09:00 до 12:00 часов 26 июля на пониженное давление из-за отключения насосной станции будут переведены здания, расположенные по следующим адресам:
— ЦТП-712 МП «Тепловая компания»;
— ЦТП-714 МП «Тепловая компания»;
— ул. Харьковская, 9, 11, 11/1, 11/2, 17, 19, 19/1, 19/2;
— ул. Кирова, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 18, 18/1, 18/2;
— ул. Свободы, 45;
— Начальная школа-сад № 142 — ул. Свободы, 54.