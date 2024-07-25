Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки домов в Октябрьском округе переведут на пониженное давление 26 июля

Слабый напор в кранах в домах омичей будет наблюдаться на протяжении нескольких часов.

Источник: Комсомольская правда

Жители десятков домов в Октябрьском округе столкнутся с пониженным давлением воды в кранах. Об этом предупредили в омском водоканале.

С 09:00 до 12:00 часов 26 июля на пониженное давление из-за отключения насосной станции будут переведены здания, расположенные по следующим адресам:

— ЦТП-712 МП «Тепловая компания»;

— ЦТП-714 МП «Тепловая компания»;

— ул. Харьковская, 9, 11, 11/1, 11/2, 17, 19, 19/1, 19/2;

— ул. Кирова, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 18, 18/1, 18/2;

— ул. Свободы, 45;

— Начальная школа-сад № 142 — ул. Свободы, 54.