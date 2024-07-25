Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Братском водохранилище

В сообщении областного управления Роспотребнадзора указывается, что качество воды в Братском водохранилище не соответствует нормам в селе Бильчир (Осинский район). Отмечается также, что купание в водоеме «является фактором риска для здоровья населения».
Специалисты уточняют, что в летний период проводится мониторинг качества воды в водоёмах Иркутской области в 65 точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. В текущем году санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов установленным нормам не выдавались. Мониторинг продолжается.
Не исключено, что Роспотребнадзор порекомендует населению не купаться в Братском водохранилище в местах, расположенных рядом с городом. В прошлые годы специалисты констатировали, что качество воды на городских «пляжах» не соответствует нормам.