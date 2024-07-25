Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Братском водохранилище

Качество воды в некоторых населенных пунктах, которые расположены по берегам Братского водохранилища, не соответствует микробиологическим показателям. Таковы результаты мониторинга в местах массового отдыха населения, которое летом проводит управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Они размещены на сайте ведомства, сообщает информационное агентство «ТК Город».

В сообщении областного управления Роспотребнадзора указывается, что качество воды в Братском водохранилище не соответствует нормам в селе Бильчир (Осинский район). Отмечается также, что купание в водоеме «является фактором риска для здоровья населения».

Специалисты уточняют, что в летний период проводится мониторинг качества воды в водоёмах Иркутской области в 65 точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. В текущем году санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов установленным нормам не выдавались. Мониторинг продолжается.

Не исключено, что Роспотребнадзор порекомендует населению не купаться в Братском водохранилище в местах, расположенных рядом с городом. В прошлые годы специалисты констатировали, что качество воды на городских «пляжах» не соответствует нормам.

туризм и отдых